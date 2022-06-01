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В Доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка "Мое счастливое детство"

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- Анастасия Карелина
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В Мемориальном Доме-музее Семена Чуйкова в Бишкеке сегодня открылась выставка "Мое счастливое детство", посвященная Международному дню защиты детей. Свои произведения вниманию публики представили воспитанники Городской детской художественной школы.

Всего в двух залах музея можно увидеть более 80 работ юных творцов. Это живопись, графика, объемная пластика, произведения декоративно-прикладного искусства. Создавали их кыргызстанцы, которым от 9 до 18 лет.

Проводить выставки к 1 июня стало для Дома-музея доброй традицией. Народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата премии имени Токтогула Семена Чуйкова по праву считают основателем кыргызской профессиональной школы живописи. При его непосредственном участии когда-то был создан Союз художников республики, открылись художественная студия и первая художественная галерея. Будучи первым председателем Союза художников, Чуйков всегда поддерживал молодых художников. А теперь первые серьезные работы юных талантливых творцов выставляются в стенах его Дома-музея.

Посетить экспозицию "Мое счастливое детство" и познакомиться с шедеврами юных гениев можно в течение трех недель.


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URL: https://www.vb.kg/418755
Теги:
выставка, дети, праздник
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