В Бишкеке появилась инсталляция большой альчик "Чүкө"

В Бишкеке на пересечении улиц Калык Акиева и Фрунзе в жилом комплексе "Мурас" появилась большая фигура альчика "Чүкө". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы инсталляция установлена строительной компанией Royal Construction.

"Данная фигура является важной частью национальной кыргызской культуры, а также благоприятно влияет на эстетический облик столицы.

Мэрия столицы призывает горожан бережно относиться к культурному наследию нашей страны и не портить муниципальное имущество.

Справка: В Кыргызстане есть целый ряд игр, основным предметом которых являются альчики (чуко) – надкопытные кости, в основном баранов, реже - коров. Одна из популярных игр в Кыргызстане - ордо, которая передавалась из поколения в поколение, основное правило которого выбить как можно больше альчиков за линию круга", - говорится в сообщении мэрии.