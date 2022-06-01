"В КР более 1 млрд сомов выделили в целях повышения пособий для детей"

В Кыргызстане 1 миллиард 200 миллионов сомов дополнительно выделено из бюджета страны для повышения пособий для детей. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на праздничном мероприятии в Балыкчинском центре по поддержке и развитию детей-инвалидов "Шоола Нурлуу балдар". Об этом сообщает пресс-служба Минтруда

"Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров дополнительно на повышение пособий для детей из малоимущих семей выделил 1 миллиард 200 миллионов сомов, повышение коснётся более 300 тысяч детей по всей страны и работа в этом направлении не останавливается, забота государства о детях носит системный, последовательный характер", - сказал министр.

В ходе мероприятия Базарбаев поздравил воспитанников центра, вручил подарки.