Медиаэксперт: Видеоконтент сильно меняет поколение Z во всем мире

На площадке "Новые медиа: Китай-ШОС 2022" заместитель директора центра сбора и редактирования информации дочернего издания газеты "Китайская молодежь" и главный редактор газеты "Молодежный справочник" Чжан Даньшань рассказала об аналитических исследованиях молодёжного медиапотребления, о наиболее востребованных поколением Z каналах получения и распространения информации, форматах чтения, о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на молодежную среду.

По словам Чжан Даньшань, поколение Z - это молодые люди, родившиеся в период с 1995 по 2010 год. Отмечается, что самым старшим сегодня 27 лет, а самым младшим - 12 лет. В 2019 году их численность составила 2,4 миллиарда человек, что составляет 32 процента от общей численности населения планеты. Это самое многочисленное поколение.

И очевидно, что поколение Z практически живёт в соцсетях и следит за собственным образом в Интернете. Более 70 процентов молодых людей проводят в сети более трех часов в день. Молодые уже не могут заострить, сконцентрировать внимание на чтении текстов, они больше предпочитают смотреть видеоролики, которые дают им возможность быстро усваивать информацию. На вопрос vb.kg, как узнать, какой из них вызовет интерес у молодых, Чжан Даньшань ответила, что видеоконтент должен соответствовать ценностям и мировоззрениям молодых, необходимо, чтобы информация, содержащаяся в нем, подпитывала юношей и девушек идеями для самореализации.

Ее слова, например, подтвердила пандемия, когда молодежь, видя в Интернете, как работают представители старшего поколения, стала через соцсети создавать группы волонтеров, снимать свои видеоролики, помогающие пережить то сложное время другим. Это было характерно для молодых практически всего мира. Или другой пример, видеоролик об иностранном студенте, который учится в Китае и увлеченно рассказывает о любимой им китайской культуре, вызвал огромное количество откликов и пробудил интерес пользователей к этой теме.

Пандемия, кстати, во многом изменила цели поколения Z: на первый план вышли безопасность, здоровье. По мнению эксперта, молодые люди стали менее равнодушными к окружающим. Немало из представителей этой среды и ранее, конечно, но особенно в пандемию работали волонтерами. Общими же чертами сегодняшнего поколения является озабоченность загрязнением окружающей среды и изменением климата, что опять же влияет на здоровье, к которому у молодых проснулся интерес. Также отмечается, что поколение Z медленнее накапливает богатство и больше беспокоится о будущем, отдает предпочтение процессу обсуждений, а не выводам, любит взаимодействие и участие в решении вопросов.

Как отметила эксперт, у молодежи наблюдаются проблемы на работе. Руководители компаний были удивлены, что на фоне пандемии поколение Z не ставит работу в приоритет. Молодежь увольняется, в том числе и потому, чтобы получить новые навыки, знания, которые, по мнению молодых людей, принесут им больше пользы для их будущего. В некоторых странах руководители предприятий даже стали предоставлять больше возможностей для самореализации сотрудников. То есть в поведении поколения Z присутствуют рациональность и целеустремленность.

По данным Чжан Даньшань, 70 процентов молодых предпочитает работать дома, дескать, это более эффективно и не надо ездить на работу. Но дистанционная работа может привести к депрессии. Кстати, ВОЗ и так отмечает, что самая распространенная болезнь среди поколения Z – это депрессия. 40 процентов молодых, согласно результатам проведенных исследований, испытывают депрессию.

И, отвечая на вопрос vb.kg, могло ли общение в виртуальном пространстве повлиять на это, Чжан Даньшань, не исключила такую возможность. Ведь даже дом родной для многих из них уже не теплый причал, каковым считался ранее. И традиционные семейные ужины молодежь теперь не признает.

У трети представителей нынешней смены изменились и такие основные ценности, которые были присущи предыдущим поколениям, как создание семьи, рождение детей.

Большинство считает, что обзавестись семьей, родить ребенка можно и попозже, когда станут обеспеченнее. Пандемия только укрепила эти мысли.

Но у нынешней смены намного больше амбиций: они хотят перемен и готовы изменить мир к лучшему. Это поколение отнюдь не пассивных потребителей, которыми воспринимают их старшее поколение. Да, оно, возможно, не придерживается каких-то устоявшихся норм и правил, не жалеет денег на развлечения, на путешествия, больше общается даже в своей среде в виртуальном пространстве. "Мы просто должны с ним очень вдумчиво работать, - считает Чжан Даньшань. - Так как социальные сети имеют свои позитивные и негативные стороны".