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ОАЭ намерены активно изучать инвестиционные возможности в Кыргызстане

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Сегодня, 1 июня 2020 года, состоялась двусторонняя встреча министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов г-ном Абдуллой бин Таук Аль –Марри. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По данным пресс-службы, в ходе встречи Данияр Амангельдиев поприветствовал своего коллегу и делегацию ОАЭ. Также он выразил соболезнование в связи с уходом из жизни президента ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна, отметив, что Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

Министр отметил, что в настоящее время двустороннее сотрудничество Кыргызской Республики с Объединёнными Арабскими Эмиратами охватывает широкий круг вопросов политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества.

"Кабинетом Министров в целом уделяется большое внимание улучшению инвестиционного климата, частного сектора, устранению административных ограничений, сокращению барьеров для инвесторов и улучшению законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность", - информировал глава Минэкономкоммерции.

Также глава ведомства выразил надежду, что Объединенные Арабские Эмираты будут активно изучать инвестиционные возможности в Кыргызской Республике в целях осуществления своей деятельности в стране, включающий в себя изучение Свободных экономических зон КР, на которых действуют льготные налоговые и таможенные режимы, имеется возможность создания торгово-логистических центров и совместных предприятий пищевой промышленности, развитие сотрудничества в сфере халал-индустрии.

В свою очередь, министр экономики ОАЭ Абдулла бин Таук Аль –Марри выразил заинтересованность в реализации совместных планов по развитию сотрудничества и увеличению торгово-экономического оборота между двумя странами.

Подтверждая взаимный интерес к расширению двусторонних отношений, Стороны также обсудили практические шаги для обсуждения путей расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между КР и ОАЭ и реализации целого ряда совместных мероприятий - проекты в сфере ГЧП, сельского хозяйства, энергетики, туризма и ряда других направлений.

Особо отметили важность деятельности кыргызско-эмиратской межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/418764
Теги:
Минэкономики, ОАЭ, Кыргызстан
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