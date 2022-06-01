Особенности военной спецоперации РФ на Украине

В ходе осуществляемой военной операции РФ на Украине у каждой противоборствующей стороны выявились свои, характерные, стратегические и тактические особенности.

Так, украинская сторона, под руководством инструкторов НАТО, использует концепцию "Сетевой войны", с определенной долей (при необходимости) децентрализации ВСУ (на уровне полков и батальонов), главным элементом модели которой является обмен необходимой информацией. Это обусловлено тем, что основой ведения всех сетевых войн является проведение операций, базирующихся на достижении различных (и прежде всего – информационных, приводящих появлению многочисленных "фейков") эффектов.

Кроме того, в "Сетевой войне" весьма важно психологическое взаимопонимание военного подразделения и методичное выстраивание довольно тонких контактов командиров с бойцами [3], позволяющими избежать строгой и однозначной формализации управления с помощью прямых приказов, передавая исполнителям лишь весьма общее представление о предстоящей задаче и предоставляя им возможность самим искать пути для её наиболее эффективного разрешения (в зависимости от конкретной оперативной обстановки, складывающейся в процессе ведения боя или разведывательных операций), обеспечивающее появление самосинхронизации на уровне отдельного воинского подразделения.

Задача стратегии ведения сетецентричных войн – эффективно перераспределить имеющие вооруженные силы от линейной конфигурации зоне боевых действий к ведению точечных операций [3].

Кроме того, в тактике ведения военных операций украинской стороной предусматривается использование заложников, в виде "щита" из мирного населения. Украинская сторона, размещая тяжелое вооружение во дворах жилых домов, фактически активно применяет приемы террористов.

По данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower в 2022 г. (до начала военной операции РФ на Украине) вооруженные силы Украины (ВСУ) находились на 22-м месте в мире по боевой мощи (5 место в Европе): численность ВСУ составляла 200 тыс. военнослужащих, а резервистов - 250 тыс. человек.

По данным справочника "The Military Balance", Сухопутные войска Украины на начало 2022 г. имели на вооружении:

• 858 танков разных типов (Т-84У "Оплот", Т-72АМТ, Т-72АВ, Т-72М1, M-84, Т-64БМ "Булат", БМ "Оплот" и др. советского и украинского производства) и ещё 1132 на специальном хранении (Т-80БВ, Т-55 – советского производства). Хотя украинская сторона сообщала о 2200 танках;

• 1212 боевых машин пехоты;

• 547 боевых разведывательных машин (БРДМ-2, БРМ-1К);

• 622 бронетранспортёров и бронеавтомобилей (40 бронемашин повышенной защищенности Козак-2М, 200 "Варт", а таже Land Rover и Хаммер);

• 607 самоходных артиллерийских установок;

• 515 буксируемых полевых орудий и гаубиц;

• 354 реактивных систем залпового огня;

• 340 миномётов калибром 120 мм;

• 90 тактических ракетных комплексов "Точка У" (с 220 выстрелами);

• 81 зенитных ракетных комплексов разных типов.

Кроме того, после распада СССР на территории бывшей Украинской ССР остались одни из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе [1]. При этом, большая часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории Украинской ССР (включая места базирования МиГ-29, Су-27 и Ту-160).

На начало 2022 г. в составе Военно-воздушных сил Украины насчитывалось 45 тыс. человек личного состава, на их вооружении имелось около 124 боевых (табл. 1) и учебно-боевых самолётов, около 63 транспортных, специальных и учебных самолётов, около 46 транспортных и специальных вертолётов (Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24), а также 322 систем ПВО.

Боевая авиация Украины на начало 2022 года

Эти ВВС Украины использовали 18 военных действующих, 6 запасных и 44 расформированных аэродромов.

В боевом составе Военно-морских сил Украины находился 1 сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей" (классифицированный как фрегат), 1 малый противолодочный корабль проекта 1124П (готовящийся к списанию из состава флота) и 1 средний десантный корабль проекта 773, 1 минный тральщик проекта 1258, 1 ракетный катер проекта 206-МР, 7 речных бронекатеров проекта 58150, 2 патрульных корабля Island американской, один противодиверсионный и один десантный катер, еще советской постройки.

Помимо ВСУ на Украине действуют силы Национальной гвардии, общая численность которой оценивается в 2450 гвардейцев и до 50 единиц легкой бронетехники.

Кроме того, на Украине также с 2014 г. действуют 43 так называемых батальона территориальной обороны (130 тыс. человек) и национальные батальоны, в виде специальных вооружённых формирований: Азов (имеющий своей базой г. Мариуполь), сформированный на базе воинской части 3057 Национальной гвардии Украины; Донбасс, созданный также на основе Нацгвардии Украины; Айдар, созданный на базе сухопутных войск Украины; ОУН и др.

Специальная военная операция России на Украине принципиально отличается от всех боевых действий, в которых приходилось принимать участие российским военнослужащим за последние 30 лет. Западные военные аналитики считают, что Россия в ходе военной спецоперации на Украине осуществляет "войну на истощение" [2]. Это один из классических подходов в военной стратегии, который состоит в ослаблении потенциала противника, путем постоянных атак и изматывания, вынуждая его потратить все свои существующие ресурсы. Очевидно, что в такой стратегии победа будет на стороне того участника военной операции, у кого окажется больше ресурсов и резервов.

Для чего вся эта военная техника и личный состав ВСУ в ходе военной спецоперации РФ на Украине подвергается уничтожению и выводу из строя, прежде всего артиллерией (совершая ежедневно до 300-400 выстрелов на ствол) и ракетными (в том числе – армейскими реактивными системами залпового огня, тактическими управляемыми ракетами класса "земля – воздух" средней дальности Х31, устанавливаемые на МИГ-29 и СУ-27, высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования ВКС – крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" и баллистическими оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", позволяющими поражать цели на расстоянии 50-500 км, а также гиперзвуковым ракетным комплексом Х47М2 "Кинжал") ударами, обеспечивая до 85 % потерь. При чем, современная российская артиллерия имеет в составе своих структурных подразделений беспилотники-разведчики (БпЛА) разных типов (как собственного производства семейства "Орлан", "Гранат" и "Иноходец" (с управляемыми ракетами), так и импортного - БпЛА израильского производства: Searcher Mk II и Bird Eye-400), служащие уточнения целей для артиллерийских и ракетных ударов.

Министерство обороны РФ ежедневно публикует сведения о потерях техники украинской стороной, которые с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на период 30.05.22 составляют:

▪183 самолета;

▪128 вертолетов;

▪1064 беспилотных летательных аппарата;

▪325 зенитных ракетных комплексов;

▪3323 танка и других боевых бронированных машин;

▪451 установка реактивных систем залпового огня;

▪1731 орудие полевой артиллерии и минометов;

▪3294 единицы специальной военной автомобильной техники.

Однако, выбитая в ходе ведения спецоперации военная техника и уничтоженные боеприпасы ВСУ постоянно возобновляются за счёт их поставок с Запада. Так, например, общая сумма официально выделенной Украине американской военной помощи с начала российской специальной военной операции достигает 3,8 млрд. долл., а с марта 2021 г. – около 4,5 млрд. долл. В рамках этой помощи Украине уже было поставлено 7000 ракеты противотанкового комплекса (ПТРК) Javelin.

Фото 1. ПТРК FGM-148 Javelin

В новый пакет американской военной помощи Украине (в размере 150 млн. долл.) войдут:

- 25 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

- 3 РЛС обнаружения позиций артиллерии AN/TPQ-36;

- системы радиоэлектронной борьбы;

- полевое имущество и запасные части.

Ранее, в апреле 2022 г., в рамках предыдущих пакетов помощи, США выделили Украине 90 легких буксируемых гаубиц М777 (фото 2), калибра 155 мм (обеспечивающих поражение целей на расстоянии до 30 км), прежде используемые в вооружённых конфликтах в Афганистане и в Ираке, и 184 тыс. артиллерийских выстрелов к ним.

Фото 2. Гаубица М777

(Полевая буксируемая 155-мм гаубица М777А2 – самая легкая в своем классе)

Кроме того, 10.05.22 г. США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17 (закупленные ими в других странах бывшего Варшавского блока) и другого тяжелого вооружения.

Другие западные страны также обеспечивают военную помощь Украине: так, по состоянию на 21.04.22 г. Германия уже поставила Украине 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с боекомплектом из 3 тыс. снарядов, 15 бункерных пусковых установок с реактивными снарядами, 100 пулеметов, 2 тыс. мин, 100 тыс. ручных гранат, более 16 млн. патронов для огнестрельного оружия (от штурмовых винтовок до крупнокалиберных пулеметов).

Военная помощь Великобритании включает примерно 2 тыс. переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) шведской разработки, по своим возможностям занимающих промежуточное положение между ручными гранатометами и ПТРК.

При этом у США и Британии существуют четко отработанные схемы поставок военной техники и боеприпасов своим зарубежным партнёрам или на территорию "горячих" точек. Такие поставки они могут осуществлять благодаря задействованию значительного количества военно-транспортной авиации.

Для этого, в польском городе Жешув была создана крупная логистическая база, служащая для перегрузки поступающих из стран Запада военной техники и боеприпасов, которые туда доставляются транспортными самолетами. В этом процессе задействованы военно-транспортные самолеты США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Далее военная техника и боеприпасы доставляются по железнодорожной ветке "Жешув – Львов" (расстояние между которыми составляет 146 км).

Поэтому Львовское направление занимает одно из основных мест в транспортной логистике поставляемых Украине западных вооружений и боеприпасов. Кроме того, ранее здесь располагался Прикарпатский военный округ ВС СССР, с многочисленными армейскими складами и арсеналами.

В Генштабе МО РФ разработаны довольно эффективные схемы выведения транспортных коммуникаций (по которым поставляется вооружение на Украину или перераспределяется внутри этой страны на действующие фронты) из строя.

При этом был учтен партизанский опыт взрывания железных дорог, по которым фашистская Германия также везла к фронтам живую силу, вооружение и боеприпасы. Так, в период Великой Отечественной Войны (осенью 1942 - конец 1943 гг.) партизанами было взорвано 3500 железнодорожных и шоссейных мостов. Итогом "Рельсовой войны" во время ВОВ стало сокращение оперативных перевозок военных грузов фашисткой Германии на 40 %. Нужно отметить, что на Украине весьма развита речная сеть (рис. 1), так что железнодорожных мостов, для ведения железнодорожной диверсионной деятельности или ракетных ударов, здесь существует с избытком.

Генштаб МО РФ при осуществлении современной военная спецоперации на Украине учел и тактически усовершенствовал этот довольно важный опыт, с учётом технологического развития железных дорог к настоящему времени (в частности – значительной их электрофикации, рис. 2). Но вместо подрыва железных дорог, т.е. рельсов, которые довольно легко заменить, или железнодорожных мостов, российские войска дистанционно разрушают их критические структуры.

Рис. 2. Железные дороги Украины и прилегающих стран

Так, вечером (для уменьшения случайных потерь среди мирного населения) 3 мая 2022 г. российские войска нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Украины, а точнее - железнодорожной ветке, по которой осуществляется поставка Киеву различных вооружений из стран НАТО, разрушив до десятка трансформаторных подстанций (рис. 3), обеспечивающих движение электровозов, в районах железнодорожных станций Бердичев, Жмеринка, Здолбунов, Красное, Ковель и Коростень.

Рис. 3. Украинские тяговые подстанции выведенные из строя ВС РФ 03.05.22 г.

На Украине, трансформаторы для этих тяговых подстанций (обеспечивающих движение электровозов) производил только Запорожский завод, который в настоящее время не способен производить свою продукцию.

Для выведения из строя железнодорожной инфраструктуры и переправ российскими войсками применяется высокоточное оружие: крылатые ракеты "Калибр" (с объектов морского базирования) или ракеты передвижного оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" (наземного базирования). В МО РФ на вооружении также находятся стратегические крылатые ракеты большой дальности Х-101 класса "воздух-земля". Кроме этого, с подобной оперативной задачей в состоянии справиться российские бомбардировщики Су-24 (которые могут нести 3 авиабомбы ФАБ-1500, 10 - ФАБ-500М-62, 30 - ФАБ-250М-54 или 38 бомб калибра 100 кг).

Практически одновременно российской стороной осуществлялись ракетно-артиллерийские удары по украинским складам с ГСМ, боеприпасами и боевой техникой (тем более, что многие эти объекты были построены в советский период и их координаты хорошо известны).

Ещё одна особенность тактики российских войск, осуществляемой во время спецоперации на Украине, заключается в создании "котлов", из которых противник может выйти, только сложив своё оружие. Характерным примером являлся Мариупольский котел, когда бойцов батальона "Азов" (запрещенной в РФ организации) совместно с бойцами ВСУ постепенно выдавили на территорию комбината "Азовсталь", где их надежно блокировали. Подобная ситуация наблюдалась в конце ВОВ в Берлине, когда остатки непримиримых войск фашисткой Германии спустились в метрополитен Берлина, выходы из которых сразу же были физически заблокированы (заварены сваркой). В результате, вместо активного сопротивления у этих военнослужащих появилось время основательно подумать и кардинально пересмотреть свои взгляды на войну и мир. И когда через несколько дней у них закончилась вода и продукты питания, то они стали вежливо стучаться в заваренные створки ворот метрополитена и проситься на волю с предложением "Гитлер капут".

Во многом изменился и подход к структуре воинских подразделений. В настоящее время отталкиваются от сочетания военнослужащих разного профиля (по военно-учётным специальностям) уже на уровне "отделение – взвод". Здесь должны быть стрелки, пулемётчик с ручным пулемётом, пулемётчик с пулемётом ПКМ или Печенег, гранатомётчик и снайпер. В результате такого подхода современный мотострелковый батальон МО РФ состоит из 3-х рот, миномётного взвода (120 мм), гранатомётного взвода (АГС-17), противотанкового взвода (СПГ-9, ПТРК) и взводов обеспечения.

Также характерной особенностью военной спецоперации на Украине является широкое участие в ней российской гвардии, где активное значение имеют бойцы различных административных образований РФ, например, росгвардии Чеченской республики.

Кроме того, необходимо отметить выраженное стремление российских войск минимизировать потери среди гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры, что исключает использование при "зачистках" городов и населенных пунктов тяжелого вооружения, а также возвращение (по мере продвижения российских войск) пострадавших населенных пунктов и их жителей к мирной жизни: раздача гуманитарной помощи, помощь в налаживании городской инфраструктуры и т.д.

Литература:

1. Воздушные силы Украины // https://ru.wikipedia.org/wiki/Воздушные_силы_Украины.

2. Савин Л. Военный анализ операции на Украине со стороны США // https://russtrat.ru/analytics/27-marta-2022-0010-9603.

3. "Сетевые войны" // https://spkurdyumov.ru/networks/setevye-vojny.

Авторы: д.т.н., профессор, академик Воробьев А.Е., магистр Разаков Б.Ж.