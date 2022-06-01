Жапаров: "Алтын балалык" будут посещать дети из малообеспеченных семей КР

В Чолпон-Ате президент Садыр Жапаров принял участие в открытии оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын балалык". Строительные работы начались осенью 2021 года после проведения благотворительного марафона.

В своем выступлении глава государства отметил, что в "Алтын балалыке" будут проводиться мероприятия для отдыха детей, формирования детей во взрослой жизни, в обществе, раскрытия творческих способностей детей в таких направлениях, как эстетика, этика, искусство, компьютерная грамотность и другие.

"Считаю, что если мы хотим передать будущее нашей страны достойным молодым людям, нам необходимо защитить наших детей, оздоровить их, раскрыть их способности и таланты, помочь им в достижении поставленных целей. Поэтому наше будущее зависит от здорового развития сегодняшних детей и нового поколения. Государство придает большое значение таким важным и ответственным задачам, и всегда обращает внимание на то, чтобы наши дети, являющиеся светлой надеждой на будущее, стали мужественными, здоровыми, способным и добиваться поставленных целей", - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства также добавил, что с сегодняшнего дня по 15 сентября этот комплекс будут посещать дети из малообеспеченных семей из разных уголков страны. Каждые десять дней будут принимать 250 детей.

Напомним, 19 марта 2021года глава государства посетил оздоровительно-реабилитационный центр "Алтын-Балалык" и поручил начать его реконструкцию, а уже в октябре был объявлен благотворительный марафон по сбору средств для запуска центра.

Расположение центра на северном берегу озера Иссык-Куль было выбрано с учетом климатических и бальнеологических условий, и он предназначен для восстановления и укрепления здоровья детей. Было запланировано, что на территории 19,5 тыс. кв.м. разместится Центр, включающий в себя необходимое медицинское оборудование, которое позволяет проводить необходимый комплекс лечебно-диагностических процедур.

В Центре разместились: отделение детской соматики, включающий в себя реабилитационную помощь детям с ортопедическими, кардиологическими, аллергологическими, пульмонологическими, хирургическими и неврологическими заболеваниями. Функционирует Центр кардиохирургии, оснащенный эхокардиографом, имеющий операционную и реанимацию, где уже до сегодняшнего дня успешно прооперированы 14 детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также на базе "Алтын-Балалык" Кыргызский научный центр репродукции человека развернул клинико-биохимическую лабораторию, консультативно-поликлиническое отделение, где будут проводиться консультации врачами акушер-гинекологами и урологами по всем нозологиям, будут проводиться УЗИ исследования, кольпоскопия, гистероскопия. Развёрнуто отделение оперативной гинекологии на 20 коек, где будут проводиться пока малые операции до получения соответствующего оборудования.

Кроме этого, организованы отделение для кардио-респираторных и постковидных больных, сестринского ухода. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная.