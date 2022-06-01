Представителей медиасообщества ознакомили с работой компании MegaCom

В рамка проекта "Медиашерине" во вторник, 31 мая, в головном офисе государственного оператора сотовой связи MegaCom состоялась традиционная встреча топ-менеджмента компании с представителями медиасообщества – пресс-секретарями государственных компаний, министерств и ведомств Кыргызстана, а также с представителями отечественных средств массовой информации.

Отметим, что проект "Медиашерине" представляет собой пресс-туры, которые проводятся с целью обмена опытом между пресс-службами государственных органов и крупных госкомпаний, анализа и выработки последующих шагов для повышения эффективности работы пресс-секретарей.

В неформальной обстановке представители медиасообщества ознакомились с деятельностью оператора MegaCom, информацией об актуальных тарифных планах и цифровых продуктах ЗАО "Альфа Телеком". Также гости получили возможность задать интересующие вопросы руководству компании.

По окончании презентации продуктов MegaCom и общения в формате "Вопрос – ответ" сотрудники масс-медиа и сферы коммуникаций посетили с экскурсией основные департаменты ЗАО "Альфа Телеком" и увидели изнутри работу стратегического объекта, обеспечивающего качественной и доступной связью почти 3 миллиона абонентов. Особый интерес у собравшихся вызвало функционирование IT-школы MegaCom, технической дирекции, а также контакт-центра компании.

Напомним, оператор сотовой связи MegaCom (ЗАО "Альфа Телеком"), 100% доля которого принадлежит государству, является одним из лидеров телекоммуникационного рынка страны. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Кыргызской Республики и считается сотовой компанией № 1 в стране по емкости частотного диапазона Сети.