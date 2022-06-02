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Бишкекчане все чаще стали судиться из–за застройки

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- Вячеслав Аникин
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Больше недели назад, например, жители нескольких домов микрорайона "Джал–23" вышли с акцией протеста против незаконного, по их мнению, возведения высотки. Но митинг протеста провести в полной мере не удалось. За десять минут до его начала люди в строгих костюмах быстро ретировались с места строительства.

Одна из инициаторов митинга Раушан Ибраимова сообщила корреспонденту "Вечернего Бишкека", что жильцы домов № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 возмущены действиями властей, которые разрешают фирмачам возводить дом в нарушение строительных норм.

История эта длится с 2019 года. Неизвестные люди тогда быстро огородили территорию в 0,33 га. Жильцы близлежащих высоток, естественно, стали интересоваться, кто дал разрешение на возведение высотки.

- Мы провели свое расследование, - продолжила Раушан Ибраимова, - и выяснили, что многоквартирный дом собирается возводить компания "Бостон строй", а право на землю принадлежит некоему Рифгату Сахапову, Разумеется, нам не понравилась такая перспектива. Ведь если этом дом будет построен, то в наших квартирах ни утром, ни вечером не будет солнца. Останется в тени и наш небольшой дворик. Нам и так практически нечем дышать, а появление высотки сделает нашу жизнь невыносимой.

И жильцы семи домов начали действовать. Первым делом они обратились в прокуратуру Ленинского района с жалобой на планируемое незаконное строительство. Там быстро разобрались в существе вопроса и уведомили Управление земельных ресурсов, что корректура проекта застройки микрорайона "Джал" была произведена незаконно. Управление, ознакомившись с вердиктом прокуратуры, направило письмо в государственное учреждение "Кадастр", в котором указывается, что необходимо отменить регистрацию права собственности на земельный участок на имя Сахапова. Но письмо в "Кадастре" положили, судя по всему, под сукно. Управление земельных ресурсов обратилось с жалобой в Административный городской суд. Суд постановил, что регистрация права собственности проведена законно.

Однако Управление земельных ресурсов направило апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд. Столичная Фемида, напротив, признала действия госучреждения "Кадастр" незаконными. Но радовались жители "Джала" преждевременно. Верховный суд отменил вердикт Бишкекского городского суда.

Стройка в "Джале–23" вот–вот начнется. Согласно же Генеральному плану строительства г. Фрунзе (который, кстати, еще никто не отменял), разработанному проектным институтом "Фрунзегорпроект" в 1987 году, на этом месте должен быть возведен детский сад, а рядом - небольшая роща.

Микрорайон "Джал" застроен безобразно. Что сразу бросается в глаза. Рядом со старыми многоэтажками повсеместно вырастают как грибы новые высотки. Но мало детсадов, школ, других социально значимых объектов. Жилмассив похож на муравейник, в котором людям живется, мягко говоря, не комфортно.

Помнится, все мэры обещали горожанам вести непримиримую борьбу с хаотичным строительством. Но пока больше конфликтов между горожанами и застройщиками.


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URL: https://www.vb.kg/418779
Теги:
Бишкек, скандал, застройки
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