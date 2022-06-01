Общественные деятели КР написали обращение президенту РК Токаеву

Ряд научных деятелей, политологов, юристов и гражданских активистов Кыргызстана обратились к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой обратить внимание на наличие биологических лабораторий, финансируемых и подконтрольных США, расположенных в Казахстане, так как они, по их мнению, таят в себе угрозу биологической безопасности, в том числе и сопредельным республикам. Об этом редакции vb.kg рассказал политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, свое обращение известные деятели страны сегодня официально вручили представителям посольства Казахстана в Кыргызстане. Ниже приводим текст обращения:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за мудрую политику и кропотливую работу по укреплению братских, добрососедских отношений между нашими странами и народами.

Нас вдохновило Ваше предложение, озвученное в Организации объединённых наций, о необходимости начать процесс установления системы международного контроля над биологическими исследованиями.

Цитируем фрагмент Вашего выступления: "Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года".

Нам представляется, что мировое сообщество, озабоченное проблемой распространения биооружия, высоко оценит Ваше начинание в данном направлении на площадке ООН.

Помимо этого, не так давно Вы подписали очень важный и своевременный закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", в котором закрепляется запрет на обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Все мы стали свидетелями того, как пандемия COVID-19 фактически парализовала весь мир. Воочию убедились в том, что ныне биологическая безопасность мировой цивилизации стала главной проблемой человечества. Смертоносная зараза проникла во все государства без исключения. Введение чрезвычайных мер, карантина, а также изоляция, существенно ослабили экономики всех стран. При этом, до сих остаётся неизвестным происхождение вируса CARS-CoV-2.

На этом фоне нас беспокоит наличие биологических лабораторий, финансируемых и подконтрольных США, расположенных в странах СНГ. Казахстан – одна из республик, где размещены подобные объекты. Помимо научной пользы, которые несут в себе исследования в данных лабораториях, они таят в себе угрозу биологической безопасности, в том числе и сопредельным республикам.

Особую тревогу у нас вызывает намерение руководства Казахстана построить биолабораторию в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области к 2025 году. В этом случае в непосредственной близости от границы Кыргызстана появится лаборатория уровня BSL-4 (Biosafety Level 4), позволяющая работать с патогенами, от которых либо нет защиты, либо она условна.

Также, насколько нам известно, при лаборатории в Жамбылской области планируется организовать особую зону хранения не только местных видов патогенных микроорганизмов, характерных для нашего региона, но и создать коллекцию особо опасных инфекций со всего мира.

Гражданское сообщество Кыргызстана призывает все государства мира обеспечить прозрачность систем биологических, бактериологических, вирусологических исследований в научных целях и полностью исключить работы военной направленности.

Кыргызская Республика в 2004 году присоединилась к Международной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, одобренной Резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1971 года и подписанной 10 апреля 1972 года.

Между тем, в результате неоднократных многотысячных митингов гражданского общества, Кыргызстан первым на постсоветском пространстве отказался от строительства биологической лаборатории, подконтрольной зарубежным странам.

Гражданское общество Кыргызстана призывает ООН, ОДКБ, мировое сообщество, лидеров всех стран, все международные организации поддержать инициативу создания Международного агентства по контролю биологических исследований (МАКБИ) со штаб квартирой в Бишкеке. Предполагается наделить её задачами, функциями и полномочиями по подобию созданного в рамках ООН Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое на сегодняшний день контролирует все ядерные исследования.

Мы верим, что всё здравомыслящее, цивилизованное мировое сообщество, все, кто неравнодушен к судьбе своих народов, поддержат данную инициативу. Только совместный контроль позволит исключить военную компоненту биологических исследований.

В связи с вышеизложенным, имеем честь обратиться к Вам, как к президенту братской страны, со следующими предложениями.

Продолжить работу по продвижению Вашей инициативы по созданию органа, подотчетного Совету Безопасности ООН – Международного агентства по биологической безопасности, деятельность которого будет основана на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года.

Пересмотреть решение о размещении биолаборатории вблизи границы с Кыргызстаном в пользу отказа от её строительства.

Рассмотреть возможность посещения биолабораторий Казахстана, в частности, строящейся лаборатории в Жамбылской области, экспертами МАКБИ, либо информирования Агентства о её задачах и планируемых биологических исследованиях.

Президент МАКБИ, кандидат медицинских наук Бакыт Саипбаев

Вице-президент МАКБИ, академик НАН КР Биймырза Токторалиев

Вице-президент МАКБИ, академик РАЕН Мурат Суйунбаев

Ответственный секретарь МАКБИ, директор юридической компании "Бюро правовой поддержки" Эркин Саданбеков"