Глава кабмина предложил открыть в Кыргызстане центр ОАЭ по стандартизации

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров обсудил с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Таук Аль Марри актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В 2021 году товарооборот между Кыргызской Республикой и ОАЭ составил порядка 70 миллионов долларов. Это хорошая динамика, но нам необходимо увеличить этот показатель в 3-4 раза", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина предложил создать Кыргызско-Эмиратский инвестиционный фонд развития и открыть в нашей стране лабораторный центр ОАЭ по стандартизации. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы открытия инвестиционного центра в целях реализации вышеуказанных инициатив.

Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил заинтересованность в реализации озвученных в ходе встречи проектов и инициатив.

"Мы прибыли в Кыргызскую Республику с делегацией, в составе которой бизнесмены, представители крупных компаний в сферах туризма, энергетики, сельского хозяйства. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сферах энергетики, горнорудной отрасли, туризме. Выражаем готовность в реализации предложений и инициатив, выдвинутых вами", - министр Абдулла бин Таук Аль Марри.

Министр экономики ОАЭ добавил, что арабская сторона окажет содействие в экспортировании местной чистой питьевой воды в ОАЭ".

В ходе встречи министр подтвердил готовность проведения второго заседания Кыргызско-Эмиратской межправительственной комиссии и заседания Делового совета в текущем году.

Стороны договорились начать проработку вопросов по созданию суверенного фонда, Кыргызско-Эмиратского фонда и Центра по привлечению инвестиций в ОАЭ.