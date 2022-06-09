Махабат Жакеева: 100 граммов шерсти – это шанс начать доходный бизнес

10 и 11 июня в Бишкеке пройдет фестиваль Go Viral 2022. Это знаменательное событие для тех, кто ищет свое призвание, поскольку на фестивале будут выступать самые креативные спикеры из стран Центральной Азии. Они поделятся со слушателями своими идеями и навыками, а также подарят аудитории чуточку своей вдохновленности любимым делом.

В числе спикеров выступает и предпринимательница, ремесленница и основатель бренда @amanat_felt Махабат Жакеева.

Бренд Amanat Felt и арт-студия AMANAT специализируются на изготовлении войлочных изделий ручной работы, интерьерных украшений и аксессуаров. Все вещи делаются в технике сухого и мокрого валяния. При их изготовлении используются исключительно экологически чистые материалы (преимущественно – шерсть мериноса).

vb.kg поговорил с Махабат Жакеевой, узнал, как и почему она пришла к созданию собственного бренда, с какими трудностями столкнулась, и что может посоветовать молодым предпринимателям.

- Махабат, вас знают, как предпринимателя и основателя собственного бренда. Но так, конечно же, было не всегда. Кем вы себя видели в детстве? Думали ли, что в будущем станете заниматься ремесленничеством и получать от этого доход?

- Планов стать ремесленником и тем более зарабатывать этим в детстве не было. Но я всегда знала, что буду свободным человеком, который занимается делом, близким его душе. Я очень творческий по природе человек, всегда нахожусь в поиске чего-то нового. Совершенно не люблю работу по графику, не люблю находиться в каких-то жестких рамках. Конечно, могу работать и так, но надолго меня не хватает.

Да, сегодня я зарабатываю ремесленничеством. Но это не основной мой источник дохода. Помимо самого ремесленничества и работы в мастерской, тружусь и довольно успешно как тренер-консультант по запуску малого и среднего бизнеса, его оптимизации. Начинала же я как администратор. Потом 12 лет преподавала в вузе. Но в 2012 году ушла в свободное плавание.

-"Аманат" в переводе с кыргызского означает "наследие" или "подарок, который нужно сохранить". Почему вы остановились именно на этом названии?

- Вообще Аманат – это имя моей бабушки, человека, который с детства привлекал меня к изготовлению ширдаков, циновок. Можно сказать, что я выросла в этой среде. А в 2019-м, когда училась в Школе дизайна и ремесленничества, нам дали задание придумать свой бренд, дать ему название, разработать стратегию развития. Вот тогда и возникло название Amanat. С одной стороны, мне хотелось увековечить имя любимой бабушки, которая когда-то учила меня традиционным ремеслам. С другой - дать бренду название со смыслом, несущее глубокое значение. Сейчас многие люди живут в выдуманном электронном мире, все свободное время проводят в гаджетах. К большому сожалению, мы теряем связь со своими предками, редко проводим время с родителями и детьми, забываем наши традиции, передававшиеся из поколения в поколение. А традиционные ремесла, ручная работа – живой процесс, развивающий человека. Войлочные игрушки, которые я делаю, настолько мимимишные, что, беря их в руки, человек испытывает чувство радости и умиления, как бы возвращается в собственное детство. Я стараюсь делать и дарить людям не просто игрушки, а эмоции. Делаю их по традиционным технологиям, но уже в новом формате.

- Какие цели вы ставили перед собой, создавая собственный бренд?

- Идея бренда родилась в 2019 году, хотя ремесленничеством я занимаюсь, если можно так выразиться, "заочно" всю свою жизнь. Примерно с 2011 года это дело стало занимать все больше и больше моего времени. И я не просто зарабатываю сама, я еще и обучаю девушек и женщин, живущих в регионах. В отличие от столицы там работы очень мало. А если ты сидишь дома с детьми, на тебе хозяйство, быт, то устроиться куда-то на работу просто нереально. Поэтому я считаю своей миссией – делиться знаниями и навыками с другими, чтобы и они могли научиться зарабатывать. Многие держат барашков. Значит, сырье (шерсть) есть практически в каждом доме. Почему не научиться делать из нее интересные вещи и пополнять семейный бюджет?!

- Как быстро ваше дело стало приносить доход?

- Появление моего бренда совпало с началом пандемии. Было трудно, но мы не бросили это дело, а сосредоточились на совершенствовании навыков, получении новых знаний, думали о том, как себя позиционировать и продвигать. А уже с 2020 года потихоньку стали поступать заказы, мы даже выполнили заказ в Европу. В 2021 году работали над заказом из Америки. Недавно отправили заказы в Корею и Германию. Объемы понемногу растут. Есть, конечно, свои трудности, но результат показывает, что ремесленничеством можно и нужно зарабатывать.

- Считаете ли вы себя обеспеченным человеком?

- Как я уже сказала, ремесленничество не основной мой доход. Начать зарабатывать большие деньги при помощи рукоделия сразу трудно. На все нужно время. Опять же войлочная продукция – специфический продукт, не каждый день ее можно продать. Нужно учитывать сезонность, спрос, потребности рынка. Но у нас есть планы расширяться, выходить на международный рынок: в Европу, Канаду, Японию, Америку. Моя семья меня поддерживает, подает идеи. Мама, которой уже больше 70 лет, всегда мотивирует. Она, кстати, начинала также: собирала женщин, занималась с ними. Я тоже приобщилась к этому делу. Могу сказать, что я богата в моральном плане. Стараюсь каждый день чему-то учиться, развиваться, расти как ремесленник и бизнес-леди и делиться знаниями с другими женщинами.

- Какие технологии вы используете для продвижения своего бренда?

- В основном социальные сети Instagram и Facebook. В настоящий момент мы переводим все посты на английский язык. Сейчас работаем над собственным сайтом, подключаем YouTube. Скоро будем запускать таргет для привлечения международных клиентов. Проводим оффлайн встречи, мероприятия, тренинги, мастер-классы. Плюс есть "сарафанное радио". На протяжении всей своей трудовой деятельности я сотрудничала с международными донорскими организациями, проектами, куда меня привлекали как эксперта, тренера и консультанта. Это тоже каналы для продвижения.

- Что можете посоветовать человеку, который умеет что-то делать своими руками, любит это и хочет зарабатывать именно ремеслом?

- Мой первый совет – не бросать то, что вам нравится. Многие ошибочно думают, что для того, чтобы начать бизнес, нужны большие деньги, просторное помещение, много оборудования. Последние два года я работаю с проектами по развитию женского предпринимательства и часто сталкиваюсь с тем, что женщины не могут начать даже небольшое дело. Всегда говорю: "Начинать можно с нуля! Вообще без вложений! Есть сто граммов шерсти? Из них уже можно что-то сделать и продать!".

Но… прежде чем что-то делать, изучите потенциальных покупателей – тех, кому будете предлагать свою продукцию. Походите по рынкам и магазинам, где продаются подобные изделия, поинтересуйтесь дизайном, качеством, узнайте, какой продукт продается лучше. Помните, что ваш продукт должен дарить людям какие-то эмоции, радость. И, конечно, ваши вещи (коврик или сумочка) должны быть функциональными.

- Изучив рынок, сделайте небольшое количество качественного продукта и постарайтесь продать. Посмотрите, насколько хорошо ваши вещи покупаются? Если хорошо, в чем их преимущества? Если плохо, в чем недостатки: неважное качество, непродуманный дизайн, высокая цена? Все нужно анализировать. Эти знания дадут вам понимание того, в каком направлении следует двигаться. Я считаю, что прототипы (тестовые продукты) нужно делать всегда.

А вообще, любое дело, которое человек любит и умеет делать, можно превратить в источник дохода. Я всегда советую – изучите себя! Поймите, что вы умеете хорошо делать! Потом уже можно думать, как превратить это в бизнес. Верьте в себя, в свою идею и не сдавайтесь!

- Махабат, о чем вы будете говорить на предстоящем фестивале? Чем хотите поделиться со слушателями?

- Я хочу поделиться своим опытом. Буду говорить о том, что ремеслом можно зарабатывать, как превратить свое ремесло в бизнес, как себя позиционировать и как найти свою нишу. Поверьте, если хорошо изучить рынок, тренды, спрос, пожелания клиента, можно создавать продукт, который будет продаваться, и вы сможете не только зарабатывать сами, но и создавать дополнительные рабочие места для женщин, которые из-за недостатка знаний или квалификации не могут устроиться куда-то еще.