Международная общественная организация Instituto Prime Group открыла свой офис в Кыргызстане. Как сообщил СМИ президент Instituto Prime Group Карим Бухут, интересы НПО в Кыргызстане будет представлять общественный деятель Илгиз Сарылдык уулу, который назначен главой кыргызского офиса Instituto Prime Group с дислокацией в Бишкеке.

"Наша организация тесно сотрудничает с местными сообществами различных стран мира во имя долгосрочных позитивных изменений, которые улучшат жизнь людей на планете, создадут жителям Кыргызстана возможности достойного существования, уязвимых перед голодом, недоеданием и нищетой", - отметил господин Карим Бухут.

Далее он продолжил: "Выбор Илгиз Сарылдык уулу представителем офиса Instituto Prime Group в Кыргызстане не случаен. Мы знаем его как ответственного гражданина и патриота своей страны"

"Организация Instituto Prime Group сегодня в Бишкеке выступает за социально-экономическое развитие Кыргызстана, нашим приоритетом также является завоевание доверия международных партнеров в это непростое время, особенно направленных на развитие конкретных социальных проектов для народа Кыргызстана", - добавил СМИ Илгиз Сарылдык уулу.

Справка: Instituto Prime Group спонсируется конгломератом Prime Group. Штаб-квартира международного НПО находится в Бразилии с филиалами в Мали, Гвинее, Конакри, Анголе, ДР Конго, Сенегале, а теперь и в Кыргызстане", - заключил г-н Карим Бухут.