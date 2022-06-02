В немецком городе Вальдорф ввели "кошачий локдаун"

В немецком Вальдорфе ввели "кошачий локдаун". Кошек временно запретили выпускать на улицу ради спасения птиц. Об этом сообщает Die Welt.

Хозяевам кошек в южной части города запретили выпускать своих питомцев из дома до конца августа, чтобы находящиеся на грани исчезновения хохлатые жаворонки могли спокойно провести период размножения.

Согласно постановлению, принятому властями города, домашним кошкам запрещается выходить на улицу с апреля по август в ближайшие три года. За нарушение данного требования хозяев питомцев будут штрафовать на 500 евро. Если же кошка ранит или убьет хохлатого жаворонка, строящего гнездо на земле, штраф для ее хозяина вырастет до 50 тысяч евро,

В период "кошачьего локдауна" домашняя кошка может находиться на улице только при получении специального разрешения. Получив документ, хозяин будет выгуливать свою кошку на поводке, длина которого не превышает двух метров.

В Немецкой ассоциации защиты животных новое постановление посчитали несправедливым. Представители организации утверждают, что сокращение таких видов, как хохлатый жаворонок, в первую очередь связано с потерей среды обитания и корма, в том числе из-за развития земледелия, освоения залежей и гибели насекомых.

"Негативное влияние кошек на популяцию певчих птиц в любом случае спорно и, насколько известно, еще не доказано", - поясняют в ассоциации.