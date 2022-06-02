Погода
$ 81.64 - 82.64
€ 89.00 - 90.00

Кара-Суйская спецшкола для глухих детей получила подарки от дипломатов

435  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители полномочного представительства МИД Кыргызстана в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях поздравили учащихся Кара-Суйской специальной общеобразовательной школы-интерната для глухих детей. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

При содействии МИД Кыргызстана, дипломатического корпуса, аккредитованного в КР, и Клуба почетных консулов Программным офисом ОБСЕ были собраны и переданы подшефной школе-интернату денежные средства на обустройство и приобретение бытовой техники. Воспитанники учебного заведения получили также сладости и напитки.

Справка "ВБ"

Кара-Суйская специальная школа-интернат для глухих детей основана в 1936 году. По состоянию на 1 июня 2022 года в школе-интернат обучается 174 ученика со всех областей и городов южного региона Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418801
Теги:
дети, МИД, ОБСЕ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  