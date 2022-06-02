Кара-Суйская спецшкола для глухих детей получила подарки от дипломатов

Представители полномочного представительства МИД Кыргызстана в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях поздравили учащихся Кара-Суйской специальной общеобразовательной школы-интерната для глухих детей. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

При содействии МИД Кыргызстана, дипломатического корпуса, аккредитованного в КР, и Клуба почетных консулов Программным офисом ОБСЕ были собраны и переданы подшефной школе-интернату денежные средства на обустройство и приобретение бытовой техники. Воспитанники учебного заведения получили также сладости и напитки.

Справка "ВБ"

Кара-Суйская специальная школа-интернат для глухих детей основана в 1936 году. По состоянию на 1 июня 2022 года в школе-интернат обучается 174 ученика со всех областей и городов южного региона Кыргызстана.