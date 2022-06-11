Адилет Маратов: Стартапы можно делать без навыков программирования

10 и 11 июня в Бишкеке пройдет фестиваль Go Viral 2022. Это знаменательно событие для тех, кто ищет свое призвание, поскольку на фестивале будут выступать самые креативные спикеры из стран Центральной Азии. Они поделятся со слушателями своими идеями и навыками, а также подарят аудитории чуточку своей вдохновленности любимым делом.

Один из спикеров фестиваля архитектор программных решений Адилет Маратов из Кыргызстана рассказал vb.kg, как создать востребованный IT-продукт для стран Центральной Азии.

Адилет – основатель и директор IT компании Reviro, член правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, а кроме того, сооснователь и технический директор в NaviTaxi и Fin.

Адилет, расскажите о своей профессии. Кто такой архитектор программных решений? В чем ваша задача?

- Архитектор программных решений – это человек, который придумывает технические решения, которые помогают бизнесу достигать целей при помощи технологий. Если провести аналогию со строительством, то там есть бригадиры, строители, прорабы, а есть архитектор, которому заказчик описывает будущее здание и его предназначение. В IT-индустрии тоже есть архитектор, который также получает бизнес-требование, а затем составляет максимально подходящее и не слишком дорогое решение. Я этим занимаюсь последние пять лет. Придумываю решения для исполнения задач, которые стоят перед бизнесом.

Как устроен рынок IT-продуктов в Кыргызстане?

- У нас много IT- продуктов в нише В2С, особенно в последнее время. А вот если говорить про направление В2В, то здесь отечественных продкутов было мало создано. В основном их импортируют из зарубежных стран. Если говорить о продуктах стартапов, которые появляются в Кыргызстане, то за последние два-три года это направление выросло как в количественном, так и в качественном отношении. У нас появились венчурки (ред. венчурные инвестиции - это вложения в развивающийся бизнес или стартап, о перспективах успешности которого пока ничего не известно), которые поддерживают стартапы. В принципе, прогресс есть, все двигается и работает, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Специалистов по некоторым направлениям еще не хватает, особенно в маркетинге.

Какие IT-продукты пользуются спросом в Кыргызстане?

- В последние годы все рынки уходят в систему учета при торговле. Бизнес начинает переходить на цифровые решения. Если говорить про глобальные продукты – это в основном средства связи и из категории инстаграм-приложений. Но если говорить про то, что создано здесь, то это в основном для бизнеса.

На ваш взгляд отличается ли IT-рынок Кыргызстана от других стран Центральной Азии?

- Когда мы говорим Кыргызстан, то по большей части мы имеем в виду Бишкек. Потому что львиная доля IT-продуктов сосредоточена здесь. Кыргызстана отличается объемом рынка. У нас он меньше, чем в других странах Центральной Азии. Меньше, чем в Узбекистане и Казахстане. И по платежеспособности не такие показатели, какие хотелось бы. Сильный разрыв есть по секторам. Например, ресторанный бизнес, сектор недвижимости и т.д. - они более или менее развиты у нас, а вот производства вычислительной техники практически нет совсем.

Можно ли открыть бизнес в сфере IT без технических знаний (кодировать и т.д.)?

- Да, это возможно. У меня много знакомых, которые вообще не умеют программировать, но это не мешает им запускать свои стартапы, потому что IT- стартап - это не только программирование. Большая часть сложностей не технические, но нужно просто хорошо знать рынок, иметь навыки продуктового и бизнес-управления. Стартапы можно делать без навыков программирования - главное найти правильного технического партнера, который имеет достаточную компетенцию и немного разбирается в бизнесе.

Как сооснователь и технический директор NaviTaxi, расскажите, как вы внедряли идею NaviTaxi и с какими трудностями вы столкнулись при реализации проекта?

- Мы начали разрабатывать приложение NaviTaxi в середине 2021 и уже в конце года мы запустились. Изначально брали высокий стандарт и равнялись на таких лидеров рынка как Uber, Яндекс. Проблема в том, что у нас в стране нет той экспертизы, которая помогла бы нам сделать быстро то, что делали предшественники. Мы пошли сложным путем, сами изучали эту сферу, читали научные статьи. Основная сложность была именно в этом: изучить и сделать продукт, который по качеству отвечал бы международному уровню. Если говорить про бизнес-часть, то основные сложности были в наборе водителей и поддержке клиентов.

Каковы особенности вывода IT-продукции на центральноазиатский рынок? Какие трудности возникают?

- Рынки разные. Да, они схожие по определенным параметрам, но все же разные. Отличаются по объемам, платежеспособности и потребностям. Основная трудность - сделать правильное исследование рынка, чтобы понимать, что нужно и будет востребовано. Выход на любой рынок по умолчанию требует детального исследования рынка.