Исследование: мегалодоны вымерли из-за больших белых акул

Мегалодоны проиграли большим белым акулам битву за пищевые ресурсы и вымерли, не справившись с конкуренцией. К таким выводам пришли немецкие и американские ученые после анализа изотопов в зубах обоих хищников, пишет Independent.

Мегалодоны населяли океан в период между 23 миллионами и 3,6 миллионами лет назад. Новорожденные акулы достигали в длину 1,8 метра. Взрослые особи - 20 метров, при этом они весили больше 50 тонн.

Большие белые акулы в три с половиной раза меньше. Современные рыбы вырастают до шести метров.

Чтобы определить место вымерших животных в пищевой цепочке исследователи обычно изучают окаменевшее содержимое желудка, состав фекалий или ищут следы укусов.

В этот раз ученые придумали новый метод - анализ изотопов цинка в зубной эмали. Его результат помогает реконструировать рацион разных существ.

Исследователи собрали данные о зубах акул 20 современных и доисторических видов, включая мегалодонов.

Анализ показал, что 3-5 миллионов лет назад (ранний плиоцен) и большие белые акулы, и мегалодоны находились на вершине пищевой цепи. Они питались одними и теми же морскими млекопитающими - то есть конкурировали за еду.

Ученые предполагают, что более компактные и проворные белые акулы охотились лучше, поэтому и существуют до сих пор - а мегалодоны вымерли в том числе из-за проигранной битвы за ресурсы.