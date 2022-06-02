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Исследование: мегалодоны вымерли из-за больших белых акул

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- Канат Кожоев
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Мегалодоны проиграли большим белым акулам битву за пищевые ресурсы и вымерли, не справившись с конкуренцией. К таким выводам пришли немецкие и американские ученые после анализа изотопов в зубах обоих хищников, пишет Independent.

Мегалодоны населяли океан в период между 23 миллионами и 3,6 миллионами лет назад. Новорожденные акулы достигали в длину 1,8 метра. Взрослые особи - 20 метров, при этом они весили больше 50 тонн.

Большие белые акулы в три с половиной раза меньше. Современные рыбы вырастают до шести метров.

Чтобы определить место вымерших животных в пищевой цепочке исследователи обычно изучают окаменевшее содержимое желудка, состав фекалий или ищут следы укусов.

В этот раз ученые придумали новый метод - анализ изотопов цинка в зубной эмали. Его результат помогает реконструировать рацион разных существ.

Исследователи собрали данные о зубах акул 20 современных и доисторических видов, включая мегалодонов.

Анализ показал, что 3-5 миллионов лет назад (ранний плиоцен) и большие белые акулы, и мегалодоны находились на вершине пищевой цепи. Они питались одними и теми же морскими млекопитающими - то есть конкурировали за еду.

Ученые предполагают, что более компактные и проворные белые акулы охотились лучше, поэтому и существуют до сих пор - а мегалодоны вымерли в том числе из-за проигранной битвы за ресурсы.


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URL: https://www.vb.kg/418803
Теги:
мировые новости
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