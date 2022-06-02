Малиев: Государство должно построить современный туалет каждой семье

Депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Малиев предложил построить современный туалет для каждой семьи Кыргызстана за счет республиканского бюджета. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании парламента.

"Это будет способствовать повышению уровня жизни людей. Большинство наших людей ходят в туалеты, в которые ходили наши бабушки и дедушки. Нужна программа, направленная на развитие культуры, согласно которой государство за свой счет должно построить в каждом доме санузел с современным туалетом.

Их можно разделить на 3 вида в зависимости от жилища гражданина. Деньги, потраченные на это, должны быть выделены из государственного бюджета, и каждый гражданин должен погасить эту сумму в качестве залога в течение 10, 15 или 20 лет. Тоже касается и школ, где туалеты располагаются чаще снаружи. Это не правильно", - сказал народный избранник.

Напомним, ранее депутат Арсланбек Малиев принес Коран в Жогорку Кенеш и прочитал из него часть суры, которая, по его мнению, разрешает играть в казино. Многие верующие кыргызстанцы возмутились, ведь азартные игры наряду с алкоголем осуждаются Кораном как страшные грехи.