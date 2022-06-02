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Илон Маск приказал топ-менеджерам Tesla вернуться с удаленки или уволиться

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- Анастасия Карелина
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Илон Маск потребовал от топ-менеджеров Tesla вернуться с удаленки или уволиться. Работать на удаленке бизнесмен позволил лишь тем, кто проводит в офисе не менее 40 часов в неделю. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель и исполнительный директор производителя электрокаров Tesla Илон Маск отправил сотрудникам, занимающим руководящие должности, письмо "недопустимости" дистанционной работы.

Те, кто желает работать удаленно, могут это делать, только если проводят в офисе как минимум 40 часов в неделю. "Это меньше, чем мы требуем от рабочих на заводах", - указал Маск. Тем, кто не готов принять такие условия, он предложил уволиться.

Бизнесмен также заявил, что офис Tesla должен быть "главным местом для работы", а не "удаленным филиалом" для тех, чьи обязанности с ним не связаны. Например, HR, трудящийся на завод во Фримонте, должен работать именно там.

Письмо Маска распространилось в соцсетях. Один из пользователей твиттера спросил бизнесмена, как быть людям, которые считают работу в офисе "устаревшей концепцией". "Пусть притворятся, что работают в другом месте", - ответил он.


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URL: https://www.vb.kg/418807
Теги:
в мире, Илон Маск
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