Медиаторы Оша и Баткена изучили азы разрешения групповых споров

Медиаторы Ошской и Баткенской областей прошли повышение квалификации по разрешению многосторонних групповых конфликтов.

По данным центра медиации, 8 медиаторов из Ошской и 5 из Баткенской областей прошли обучение по разрешению межкультурных и групповых конфликтов, в том числе в до и поствыборный период.

По завершению обучения, медиаторы смогут работать с конфликтными ситуациями, где задействованы более двух сторон конфликта и конфликтами, возникающими в выборный период.

Программа обучения была составлена тренерами Национального Центра Медиации на основе методики Гамбургского университета психологии, межкультурной, многосторонней медиации в сообществах и организациях.

По словам основателя Национального Центра Медиации Гулсины Кожояровой материалы адаптированы к культуре ведения переговоров нашей страны и проводятся на доступном для участников языке.

Ранее обучение прошли медиаторы Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областей. Впереди ожидают повышения квалификации медиаторы Джалал-Абадской области. В общей сложности навыкам решения многосторонних конфликтов в стране будут обучены 46 медиаторов.

С октября 2021 года в 27 айылных аймаках страны более 50 медиаторов по линии "Ынтымактуу Жашоо" предоставляют свои услуги на безвозмездной основе до завершения проекта.

По их словам среди населения уже есть понимание медиации, как одном из наиболее экологичном методов решения конфликтов. Вместе с тем медиаторы сообщают, что уже есть повторные обращения граждан к медиаторам по решению спорных вопросов, так как поняли, что при применении медиации все стороны остаются довольными.

Повышение квалификаций региональных медиаторов проходит при поддержке Проекта "Ынтымактуу Жашоо", целью которого является создание платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях. Программа реализуется International Alert совместно с Национальным Центром Медиации и Институтом политики развития при поддержке Европейского Союза.