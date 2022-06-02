Соцработники Сокулукского района прошли обучение по вопросам туберкулеза

Социальные работники Сокулукского района Чуйской области прошли обучение по вопросам туберкулеза, организованное при содействии проекта USAID "Вылечить туберкулез". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам заведующей сектора социального мониторинга и развития районной госадминистрации Мээрим Закировой, местные власти ожидают, что после обучения соцработники будут более профессионально взаимодействовать с медработниками по вопросам раннего выявления и лечения туберкулеза, а также усилят оказание социальной поддержки пациентам с туберкулезом из социально уязвимых групп и противодействие стигматизации и дискриминации людей, страдающих туберкулезом.

Специалисты проекта предоставили участникам тренинга базовую информацию о туберкулезе, путях его передачи, признаках, диагностике, лечении и профилактике.

Отдельной сессией были обсуждены существующие мифы и неправильные представления о туберкулезе, способствующие ухудшению выявления и лечения и подпитывающие стигму и дискриминацию по отношению к людям с туберкулезом и их близкому окружению.

"Интерес вызвала также проблема влияния пандемии COVID-19 на ситуацию с туберкулезом как в мире, так и в Кыргызстане", - отметила руководитель компонента проекта по социальным и поведенческим изменениям Чолпон Ибраимова.

В тренинге приняли участие более 30 человек. Это социальные работники всех айыл окмоту Сокулукского района, представители районной госадминистрации и медицинских учреждений.