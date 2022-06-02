Идея Молодежного форума ЕАЭС единогласно поддержана на ЕЭФ-2022

Широкое вовлечение молодежи в процессы функционирования Евразийского экономического союза способствует развитию евразийской интеграции и формированию союзной молодежной повестки. Этот тезис был ключевым в Бишкеке 26 мая на тематической сессии Евразийского экономического форума "Стратегия-2025: взгляд молодежи на развитие ЕАЭС".

Более 200 молодых участников встречи из стран Союза, государств – наблюдателей при ЕАЭС и третьих стран представляли различные группы молодежи: предпринимателей, студентов, ученых, журналистов, блогеров, спортсменов, креативную молодежь и др.

Модераторами дискуссии выступили директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии, председатель Молодежного совета ЕЭК Данияр Турусбеков и проректор МГИМО МИД России Станислав Суровцев.

Открывая сессию, Данияр Турусбеков отметил, что молодежь – это многочисленная социальная группа, которая составляет по примерным подсчетам 15-20% населения ЕАЭС, и очевидно, что у нее есть особые специфические запросы к участию в экономических процессах евразийской интеграции. "При усилении интеграции вопросы международного молодежного взаимодействия приобретают все большее значение", – сказал Данияр Турусбеков.

В ходе встречи формулировались задачи по усилению участия молодежи в процессах интеграции и условия, необходимые для того, чтобы ЕАЭС стал центром притяжения перспективных молодых специалистов со всего мира.

Контекст дискуссии задала инициатива Председателя ВЕЭС, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова об основании и ежегодном проведении Молодежного форума ЕАЭС "в целях широкомасштабного распространения евразийской идеологии в массовом сознании, включая сознание молодого поколения". Выступающие в ходе сессии выразили абсолютную поддержку и готовность содействовать реализации инициативы. Так, заместитель руководителя российского Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов заявил, что ведомство примет активное участие и окажет необходимую, в том числе методологическую, поддержку в проведении мероприятия.

Рассуждая о вызовах и задачах молодежной повестки государств ЕАЭС, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков поделился основными задачами молодежного сотрудничества между государствами-участниками и государствами-наблюдателями Союза.

"В числе основных задач – формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение в общественную, политическую, социальную и экономическую жизнь своих стран и межгосударственное сотрудничество. Молодое поколение нужно информировать о потенциальных возможностях развития в странах ЕАЭС. Важно поддерживать научную, творческую и предпринимательскую активность, эффективно развивать и использовать инновационный потенциал молодежи, создавать рабочую модель взаимодействия молодежных общественных объединений и организаций стран Союза", – отметил замминистра культуры Кыргызстана.

На встрече высказаны предложения по созданию новых форматов поддержки участия молодежи в процессах функционирования ЕАЭС. Например, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Нурдоолот Базарбаев предложил сформировать Фонд поддержки молодежных инициатив, направленный на создание механизма целевого содействия молодежным предпринимательским и общественным проектам.

О необходимости усиления научно-образовательного сотрудничества как одного из наиболее активных и интенсивно развивающихся направлений интеграции говорили многие выступающие. В частности, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян, предложил рассмотреть вопрос создания единой цифровой платформы для обучения в рамках ЕАЭС, а также проводить совместные конкурсы научных работ молодых исследователей государств-членов. Председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь Алексей Ермаков рекомендовал усилить академическую мобильность в рамках ЕАЭС, прежде всего молодых ученых и преподавателей, с учетом передового мирового опыта. Заместитель директора Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Валерий Смирнов представил инициативу создания Евразийской ассамблеи студентов как одного из шагов к интеграции молодёжного сообщества Союза. Руководитель Института социально-политических исследований "Элчи" Денис Бердаков призвал к сохранению и укреплению общего евразийского гуманитарного пространства.

О более активном привлечении молодежных организаций к процессам функционирования ЕАЭС говорили руководители крупнейших молодежных объединений Казахстана и Кыргызстана –исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов и председатель Конгресса молодежи Кыргызстана при Кабинете Министров Кыргызской Республики Аскар Шайкидинов. Председатель Российско-Армянского союза молодежи Рафаэл Погосян) призвал к активному взаимодействию на системной основе Молодежного совета ЕЭК и молодежных организаций государств-членов.

Эффективная экосистема поддержки молодежного предпринимательства на пространстве ЕАЭС стала темой выступления вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуарда Омарова) и исполнительного директора кыргызской общественной организации студентов и молодых лидеров бизнеса Enactus Кыргызстан Гульбарчин Суюновой). По словам Эдуарда Омарова, следует предпринять меры государственной и межгосударственной поддержки на старте для молодых предпринимателей, а также усилить работу по профессиональной ориентации и развитию "карьерных траекторий" молодых специалистов.

В области молодежной дипломатии было упомянуто о роли молодежи в распространении "мягкой силы" ЕАЭС. Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков призвал молодежь внести вклад в развитие отношений с международными интеграционными объединениями, прежде всего ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН. Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Виктория Карслиева предложила сформировать единую молодежную платформу для обмена опытом, информирования и участия молодежи в экспертных и молодежных мероприятиях, проводимых в странах Союза.

Ярким завершением встречи стали выступления представителей креативной молодежи и индустрии интертейнмента стран ЕАЭС. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков рассказал о VK Fest, крупнейшей в России городской open-air, а также о возможностях для реализации молодежных общественных и предпринимательских инициатив на платформе VK. Медиапродюссер, специалист по селебрити-маркетингу Левон Шагинян обратил внимание на основные медиатренды в молодежной среде. Директор академии танцев Let"s Dance Жан Воинов призвал создать евразийскую площадку для танцевальной индустрии.

По итогам дискуссии спикеры и участники единогласно поддержали идею создания и ежегодного проведения Молодежного форума, отметив целесообразность и актуальность этой инициативы. По словам участников сессии, формирование отдельной молодежной форумной площадки создаст условия для системного доступа молодежи к евразийской повестке, будет мотивировать студентов и молодых экспертов исследовать евразийскую интеграцию и развивать молодежную повестку Союза в целом. Также было отмечено, что Молодежный форум ЕАЭС даст возможность представителям молодежных профессиональных сообществ реализовывать совместные проекты с интеграционным потенциалом (образовательные, экспертные, бизнес-проекты, проекты в сфере entertainment, журналистики и государственного управления и т.д.).

Дискуссия прошла в дружеской неформальной атмосфере, участники встречи договорились поддерживать контакты и продолжать взаимодействие в контексте формирования молодежной повестки ЕАЭС.