Погода
$ 81.64 - 82.64
€ 89.00 - 90.00

"Цели ЕАЭС достижимы благодаря продвижению идеи интеграции среди молодежи"

130  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов 27 мая в Бишкеке провел открытую лекцию о деятельности ЕЭК в Кыргызском государственном юридическом университете.

Максат Мамытканов проанализировал развитие Комиссии и Евразийского экономического союза, рассказал об основных вехах евразийской интеграции, ее преимуществах для бизнеса и граждан, а также о реализации Стратегии-2025.

Студентам и преподавателям вуза представлены методологические рекомендации по основам правоприменения в таможенной сфере Союза с учетом законодательных инициатив и предложений Комиссии. Министр подчеркнул преимущества евразийской интеграции по сравнению с рядом других мировых интеграционных проектов, одним из которых, несомненно, является действие важнейшего документа Союза – единого Таможенного кодекса ЕАЭС.

Говоря о реагировании государств-членов на современные внешние вызовы, в том числе в таможенном деле, Максат Мамытканов подчеркнул: "Для оперативного реагирования и обеспечения стабильности экономической ситуации Евразийская экономическая комиссия совместно с министерствами экономики и финансов, а также национальными банками государств Союза подготовила перечень первоочередных мер по повышению устойчивости национальных экономик государств – членов ЕАЭС".

Министр ЕЭК призвал академическое сообщество активнее участвовать в разработке и совершенствовании права Союза, проводить соответствующие научно-исследовательские работы, чаще обмениваться мнениями на экспертном уровне.

Максат Мамытканов высказал уверенность в том, что трудолюбие, пытливость кыргызских студентов и глубокие знания, которые они получают в вузах Кыргызстана, способны серьезно помочь дальнейшему развитию евразийских интеграционных процессов.

"Достичь целей нашего Союза, обеспечив высокий жизненный уровень населения и процветание наших стран, можно только благодаря подготовке высококвалифицированных кадров, включая таможенную сферу, и продвижению идеи евразийской интеграции среди молодежи", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418826
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, Максат Мамытканов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  