"Цели ЕАЭС достижимы благодаря продвижению идеи интеграции среди молодежи"

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов 27 мая в Бишкеке провел открытую лекцию о деятельности ЕЭК в Кыргызском государственном юридическом университете.

Максат Мамытканов проанализировал развитие Комиссии и Евразийского экономического союза, рассказал об основных вехах евразийской интеграции, ее преимуществах для бизнеса и граждан, а также о реализации Стратегии-2025.

Студентам и преподавателям вуза представлены методологические рекомендации по основам правоприменения в таможенной сфере Союза с учетом законодательных инициатив и предложений Комиссии. Министр подчеркнул преимущества евразийской интеграции по сравнению с рядом других мировых интеграционных проектов, одним из которых, несомненно, является действие важнейшего документа Союза – единого Таможенного кодекса ЕАЭС.

Говоря о реагировании государств-членов на современные внешние вызовы, в том числе в таможенном деле, Максат Мамытканов подчеркнул: "Для оперативного реагирования и обеспечения стабильности экономической ситуации Евразийская экономическая комиссия совместно с министерствами экономики и финансов, а также национальными банками государств Союза подготовила перечень первоочередных мер по повышению устойчивости национальных экономик государств – членов ЕАЭС".

Министр ЕЭК призвал академическое сообщество активнее участвовать в разработке и совершенствовании права Союза, проводить соответствующие научно-исследовательские работы, чаще обмениваться мнениями на экспертном уровне.

Максат Мамытканов высказал уверенность в том, что трудолюбие, пытливость кыргызских студентов и глубокие знания, которые они получают в вузах Кыргызстана, способны серьезно помочь дальнейшему развитию евразийских интеграционных процессов.

"Достичь целей нашего Союза, обеспечив высокий жизненный уровень населения и процветание наших стран, можно только благодаря подготовке высококвалифицированных кадров, включая таможенную сферу, и продвижению идеи евразийской интеграции среди молодежи", - сказал он.