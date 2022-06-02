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Садыр Жапаров принял министра экономики ОАЭ Абдуллу бин Таук Аль-Марри

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- Асия Канаева
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Президент Кыргызской Республики сегодня принял министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу бин Таук Аль-Марри. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан заинтересован и готов развивать, укреплять отношения с ОАЭ по всем направлениям двустороннего сотрудничества, тем более, что между странами есть большой нереализованный потенциал, который необходимо раскрыть.

Он заметил, что объем кыргызско-эмиратской торговли в 2021 году составил всего 70 миллионов долларов, в то время как есть возможность для многократного увеличения.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что состоявшийся кыргызско-эмиратский бизнес-форум и его итоги станут хорошей основой для укрепления деловых связей.

Глава государства также отметил важность развития сотрудничества в туристической отрасли.

В целях активизации торгово-экономических отношений и усиления деловых контактов Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность создания совместного фонда развития по примеру Российско-Кыргызского, Венгерско-Кыргызского и Узбекско-Кыргызского фондов развития. Средства фонда предполагается направлять на реализацию проектов в приоритетных секторах экономики страны.

Как подчеркнул президент, Кыргызстан готов расширять сотрудничество с ОАЭ, а кыргызстанцы всегда рады встречать гостей из Эмиратов.

Абдулла бин Таук Аль-Марри согласился с тем, что объем торгово-экономических отношений между странами имеет большой потенциал. Он отметил, что в ходе его визита достигнут ряд договоренностей по развитию торгово-экономических отношений.

Министр добавил, что ОАЭ изучат возможность создания совместного фонда развития и рассмотрят модель функционирования уже созданных фондов.


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URL: https://www.vb.kg/418827
Теги:
ОАЭ, президент, Садыр Жапаров
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