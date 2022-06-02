Погода
$ 81.64 - 82.64
€ 89.00 - 90.00

Президентская школа для одаренных детей должна быть достроена к 15 сентября

92  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Садыр Жапаров сегодня, 2 июня, ознакомился с ходом строительства президентской школы для одаренных детей в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали, что общеобразовательное учреждение рассчитано на 220 ученических мест. Здесь одаренные дети со всех регионов страны получат возможность учиться и развивать свои таланты и способности.

Согласно проекту, для учащихся будут созданы все необходимые условия для одновременного получения знаний и комфортабельного проживания. Школа будет соответствовать всем современным стандартам. Здесь будут спальные комнаты, залы для различных образовательных секций и прочее.

Строится школа за счет привлечения спонсорских средств на территории одной из здравниц, находящихся на балансе Минздрава, по аналогу российских школ в Сочи и Санкт-Петербурге.

Глава государства акцентировал внимание на важности своевременного выявления одаренных детей, чтобы способности ребенка находили полноценное творческое развитие.

Завершить строительство объекта Садыр Жапаров поручил к новому учебному году. Соответствующим госорганам поручено проработать все вопросы для реализации данного проекта, в том числе укомплектование педагогического состава.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418829
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, Чолпон-Ата, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  