Президентская школа для одаренных детей должна быть достроена к 15 сентября

Садыр Жапаров сегодня, 2 июня, ознакомился с ходом строительства президентской школы для одаренных детей в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали, что общеобразовательное учреждение рассчитано на 220 ученических мест. Здесь одаренные дети со всех регионов страны получат возможность учиться и развивать свои таланты и способности.

Согласно проекту, для учащихся будут созданы все необходимые условия для одновременного получения знаний и комфортабельного проживания. Школа будет соответствовать всем современным стандартам. Здесь будут спальные комнаты, залы для различных образовательных секций и прочее.

Строится школа за счет привлечения спонсорских средств на территории одной из здравниц, находящихся на балансе Минздрава, по аналогу российских школ в Сочи и Санкт-Петербурге.

Глава государства акцентировал внимание на важности своевременного выявления одаренных детей, чтобы способности ребенка находили полноценное творческое развитие.

Завершить строительство объекта Садыр Жапаров поручил к новому учебному году. Соответствующим госорганам поручено проработать все вопросы для реализации данного проекта, в том числе укомплектование педагогического состава.