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У побережья Австралии нашли самое большое растение в мире

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- Анастасия Карелина
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Обширные луга водорослей в заливе Шарк-Бей на западном побережье Австралии на самом деле - побеги одного растения. Такой вывод ученые сделали на основе его генетического анализа. Об этом пишет The Guardian.

За 4,5 тысячи лет водоросль Posidonia australis захватила площадь в 200 квадратных километров и стала домом для множества рыб, крабов, черепах и других животных. 200 квадратных километров - это 20 тысяч полей для регби или три Манхеттена.

Posidonia australis росла со скоростью 35 сантиметров в год. В некоторых местах длина ее лент всего 10 сантиметров, в других - целый метр.

Водоросль смогла выжить в сложных условиях - при 15-30°C в самых соленых частях Шарк-Бея.

Posidonia australis стала самым большим растением на Земле. Она в несколько сотен раз больше колонии тополя Пандо в Юте с общей корневой системой.


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URL: https://www.vb.kg/418830
Теги:
Австрия, в мире
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