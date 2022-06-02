У побережья Австралии нашли самое большое растение в мире

Обширные луга водорослей в заливе Шарк-Бей на западном побережье Австралии на самом деле - побеги одного растения. Такой вывод ученые сделали на основе его генетического анализа. Об этом пишет The Guardian.

За 4,5 тысячи лет водоросль Posidonia australis захватила площадь в 200 квадратных километров и стала домом для множества рыб, крабов, черепах и других животных. 200 квадратных километров - это 20 тысяч полей для регби или три Манхеттена.

Posidonia australis росла со скоростью 35 сантиметров в год. В некоторых местах длина ее лент всего 10 сантиметров, в других - целый метр.

Водоросль смогла выжить в сложных условиях - при 15-30°C в самых соленых частях Шарк-Бея.

Posidonia australis стала самым большим растением на Земле. Она в несколько сотен раз больше колонии тополя Пандо в Юте с общей корневой системой.