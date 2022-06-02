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Ташиев: Мадумаров готовил государственный переворот в стране

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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня, 2 июня 2022 года, на заседании Жогорку Кенеша заявил, что депутат Адахан Мадумаров готовил государственный переворот в стране.

По его словам, этот факт подтверждает оперативной информацией.

"У нас есть полная оперативная информация, что Адахан Мадумаров и его люди готовили государственный переворот с целью захвата власти. Я вам ответственно заявляю, что вы никогда не сможете поменять власть в стране. Когда начнем задерживать по этому делу ваших родственников, то вы, конечно, снова начнете кричать. Я тебя посажу за госпереворот. В прошлый раз не смог, депутаты не дали разрешения. Ты не думаешь о стране", - сказал Камчыбек Ташиев.

Кроме этого, председатель ГКНБ также заявил, что Мадумаров прикрывает контрабандистов Баткене.

"Депутат Адахан Мадумаров один раз сказал, что сотрудники ГКНБ обирают жителей, мы промолчали, второй раз также промолчали. Я бы хотел открыто вам сказать, что если вы не прекратите, то и мы будем вынуждены всем сказать, то как вы прикрываете тех, кто занимается контрабандой товаров", - пригрозил он.


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URL: https://www.vb.kg/418833
Теги:
Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, переворот, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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