USAID и ЕБРР начали сотрудничество в области энергоэффективности

Агентство США по международному развитию (USAID) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали партнерство по расширению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, аккумулирования электроэнергии и в других областях для содействия ускоренной декарбонизации электроэнергетического сектора в всем центрально-азиатском регионе.

Сегодня USAID и ЕБРР укрепили свою коллаборацию для борьбы с изменением климата, подписав Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для расширения сотрудничества по инициативам по декарбонизации в Центральной Азии. Заместитель помощника администратора USAID по странам Азии Энджали Каур и управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитай подписали Меморандум о взаимопонимании на церемонии, проведённой проректором по науке и инновации Алмазом Саухимовым в стенах Алматинского университета энергетики и связи (АУЭС) - партнера, с которым USAID сотрудничает для улучшения учебных программ по возобновляемым источникам энергии и технического опыта по всей Центральной Азии.

В своем вступительном слове г-жа Каур заявила: "Соединенные Штаты и страны Центральной Азии разделяют общее видение для решения одной из самых серьезных проблем нашего времени - глобального климатического кризиса. Поскольку на производство электроэнергии приходится чуть более 40 процентов выбросов CO2 в энергетическом секторе во всем мире, любые усилия по смягчению последствий изменения климата должны включать модернизацию систем электроснабжения. Мы очень рады подписать сегодня этот Меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, чтобы закрепить наши совместные усилия по достижению низкоуглеродного будущего в Центральной Азии".

Через свою деятельность в области чистой энергетики, USAID сотрудничает с правительствами и университетами Центральной Азии для расширения использования современных энергетических технологий, чтобы увеличить доступ к энергии для всех сообществ и привлечь инвестиции частного сектора в возобновляемые источники энергии для улучшения жизни граждан в регионе.

За последнее десятилетие USAID сыграл ключевую роль в создании фундамента для экономически жизнеспособной рыночной региональной энергосистемы в Центральной Азии. USAID также укрепил нормативно-правовую базу, чтобы обеспечить развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, цифровизацию энергетического сектора и усиление кибербезопасности. USAID работает с рядом местных и региональных партнеров для наращивания местного потенциала, содействия сотрудничеству и поддержки рыночных решений частного сектора.

USAID является ведущим международным агентством по развитию и выступает катализатором достижения устойчивого развития. Больше информации на сайте USAID в Центральной Азии и на странице USAID в Центральной Азии в Facebook.