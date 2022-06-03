Мощной волны быть не должно

Большинство эпидемиологов и ученых сходятся во мнении, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID–19 пока в мире нет.

Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. Сегодня есть изменения внутри омикрона. Но пока в мире нет нового варианта, считают они. Тем более население планеты переболело омикроном достаточно в большом количестве.

"Мы тоже считаем, что мощной волны ковида быть не должно. Конечно, сложно прогнозировать. Почему? Потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса", - сказали нам в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Однако на днях глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия "наверняка не закончилась" и правительства "снижают защитные меры на свой риск". "Отказ от тестирования и секвенирования означает, что мы закрываем глаза на эволюцию вируса", - сказал он. По словам Гебрейесуса, несмотря на вакцинацию 60% населения мира, пандемия "не закончится нигде, пока она не закончится везде". Число зараженных увеличивается в 70 странах из всех регионах мира, несмотря на это, уровни тестирования падают, подчеркнул он.

На минувшей неделе, как и на предшествующей ей, в мире обнаружили 3,8 млн заражений. Кыргызстан не вошел в этот список.

Кстати, ВОЗ посчитала: за время пандемии умерло около 15 миллионов человек. Но только 6 миллионов - официально от ковида.

Остальные скончались, потому что не смогли вовремя получить помощь врачей, ведь все силы были брошены на борьбу с эпидемией.

Эксперты называют количество смертей, косвенно связанных с пандемией, избыточной смертностью. То есть теоретически их могло бы не быть, если бы больному была вовремя оказана адекватная помощь. К сожалению, в эти два года большинство врачей работали в "красных зонах" ковида не по своей специальности. А многие больные в это время были лишены внимания.

По словам гендиректора ВОЗ Гебрейесуса, эти данные "отрезвляют". И призвал страны инвестировать больше средств в системы здравоохранения, чтобы сделать их более устойчивыми.

ВОЗ не назвала страны, где было больше всего избыточных смертей. Данные считали по регионам: большая часть избыточных смертей (84%) сосредоточена в Юго–Восточной Азии, Европе и Северной и Южной Америке. Около 68% случаев избыточной смертности приходится всего на 10 стран мира. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% случаев избыточной смертности (53% в странах с доходом ниже среднего и 28% в странах с доходом выше среднего).

По данным ВОЗ за два года, мужчины умирали чаще - 57% против 43% женщин. Ожидаемо, что количество смертей было выше среди пожилых людей.

А в развитых странах - новая инфекционная напасть: обезьянья оспа. Особенной опасности на самом деле она не представляет, интереснее другое: после пандемии коронавируса мир прекрасно готов к отражению вирусной угрозы. Речь пока что идет не более чем о двухстах случаях заболевания. В сравнении с SARS–CoV–2, погубившим уже много миллионов человек, обезьянья оспа менее заразна.