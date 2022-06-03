Погода
$ 81.74 - 82.74
€ 89.00 - 90.00

Мощной волны быть не должно

915  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Большинство эпидемиологов и ученых сходятся во мнении, что рисков серьезного подъема заболеваемости COVID–19 пока в мире нет.

Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. Сегодня есть изменения внутри омикрона. Но пока в мире нет нового варианта, считают они. Тем более население планеты переболело омикроном достаточно в большом количестве.

"Мы тоже считаем, что мощной волны ковида быть не должно. Конечно, сложно прогнозировать. Почему? Потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса", - сказали нам в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Однако на днях глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия "наверняка не закончилась" и правительства "снижают защитные меры на свой риск". "Отказ от тестирования и секвенирования означает, что мы закрываем глаза на эволюцию вируса", - сказал он. По словам Гебрейесуса, несмотря на вакцинацию 60% населения мира, пандемия "не закончится нигде, пока она не закончится везде". Число зараженных увеличивается в 70 странах из всех регионах мира, несмотря на это, уровни тестирования падают, подчеркнул он.

На минувшей неделе, как и на предшествующей ей, в мире обнаружили 3,8 млн заражений. Кыргызстан не вошел в этот список.

Кстати, ВОЗ посчитала: за время пандемии умерло около 15 миллионов человек. Но только 6 миллионов - официально от ковида.

Остальные скончались, потому что не смогли вовремя получить помощь врачей, ведь все силы были брошены на борьбу с эпидемией.

Эксперты называют количество смертей, косвенно связанных с пандемией, избыточной смертностью. То есть теоретически их могло бы не быть, если бы больному была вовремя оказана адекватная помощь. К сожалению, в эти два года большинство врачей работали в "красных зонах" ковида не по своей специальности. А многие больные в это время были лишены внимания.

По словам гендиректора ВОЗ Гебрейесуса, эти данные "отрезвляют". И призвал страны инвестировать больше средств в системы здравоохранения, чтобы сделать их более устойчивыми.

ВОЗ не назвала страны, где было больше всего избыточных смертей. Данные считали по регионам: большая часть избыточных смертей (84%) сосредоточена в Юго–Восточной Азии, Европе и Северной и Южной Америке. Около 68% случаев избыточной смертности приходится всего на 10 стран мира. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% случаев избыточной смертности (53% в странах с доходом ниже среднего и 28% в странах с доходом выше среднего).

По данным ВОЗ за два года, мужчины умирали чаще - 57% против 43% женщин. Ожидаемо, что количество смертей было выше среди пожилых людей.

А в развитых странах - новая инфекционная напасть: обезьянья оспа. Особенной опасности на самом деле она не представляет, интереснее другое: после пандемии коронавируса мир прекрасно готов к отражению вирусной угрозы. Речь пока что идет не более чем о двухстах случаях заболевания. В сравнении с SARS–CoV–2, погубившим уже много миллионов человек, обезьянья оспа менее заразна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418838
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  