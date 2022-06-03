Погода
$ 81.74 - 82.74
€ 89.00 - 90.00

И не стыдно? Бишкекчане мусорят у памятника Чингизу Айтматову

721  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Около памятника Чингизу Айтматову рядом с Академией наук вкопана табличка: "Исторически ценный градоформирующий объект". По идее - охраняется законом и заслуживает особого, почтительного отношения.

Памятник, вопреки фразе из известного фильма "Кто ж его посадит? Он же памятник!" - всё-таки сидит. Писатель отлит из бронзы сидящим на скамейке. И это обстоятельство притягивает к нему сотрудников Академии и случайных прохожих. Очень многие присаживаются рядом (места хватает), фотографируются... Это в принципе не возбраняется.

Беда в другом: после себя эти случайные собеседники знаменитого автора зачастую оставляют натуральный свинарник. Пустые сигаретные пачки, тут же - окурки и плевки, пластиковые бутылки...

Однажды даже чьи-то джинсы у памятника валялись.

Это, само собой, уберется: дворники свою работу знают. Но наутро свинарник появится снова. И что делать с этими "любителями" градоформирующих объектов? Себя не уважают. Но при чём тут Айтматов?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418844
Теги:
Чингиз Айтматов, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  