И не стыдно? Бишкекчане мусорят у памятника Чингизу Айтматову

Около памятника Чингизу Айтматову рядом с Академией наук вкопана табличка: "Исторически ценный градоформирующий объект". По идее - охраняется законом и заслуживает особого, почтительного отношения.

Памятник, вопреки фразе из известного фильма "Кто ж его посадит? Он же памятник!" - всё-таки сидит. Писатель отлит из бронзы сидящим на скамейке. И это обстоятельство притягивает к нему сотрудников Академии и случайных прохожих. Очень многие присаживаются рядом (места хватает), фотографируются... Это в принципе не возбраняется.

Беда в другом: после себя эти случайные собеседники знаменитого автора зачастую оставляют натуральный свинарник. Пустые сигаретные пачки, тут же - окурки и плевки, пластиковые бутылки...

Однажды даже чьи-то джинсы у памятника валялись.

Это, само собой, уберется: дворники свою работу знают. Но наутро свинарник появится снова. И что делать с этими "любителями" градоформирующих объектов? Себя не уважают. Но при чём тут Айтматов?