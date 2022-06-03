В селе Озгур города Оша открыли ФАП

В селе Озгур города Оша состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие вице-мэр города Оша Венера Рыскулова, представители системы здравоохранения города, аксакалы, местные жители.

В ФАП открыты процедурный кабинет, УЗИ-кабинет, кабинеты первичной помощи, вакцинации, гинекологическое кресло. В данном учреждении работают 4 медработника.

Местные жители выразили слова благодарности за открытие данного объекта в их селе. Отметим, в селе Озгур проживает около 4000 человек.