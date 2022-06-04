Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой и не только

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 4 июня, утром приглашает юных зрителей на Большой сцене посмотреть сказку "Красавица и Чудовище". Спектакль создан по произведению Сергея Аксакова. Вечером в театре покажут трагифарс "Гроза" по мотивам одноименной пьесы Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 5 июня, утром на Большой сцене сказка-игра в театр "Пеппи-Длинныйчулок". Представление создано по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Вечером вниманию взрослой публики здесь представят лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон". Спектакль создан по мотивам пьесы Евгения Унгарда.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 4 июня, приглашает всех на вечер балета. В программе: произведения классической и современной хореографии.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 5 июня, утром детей можно привести на балет Игоря Морозова "Доктор Айболит" в двух действиях.

Начало в 11 часов.

Вечером в театре дают оперу Джоаккино России "Севильский цирюльник" в трех действиях.

Начало в 18 часов.

7 июня в Малахитовом зале театра пройдет творческая встреча с солисткой оперы, заслуженной артисткой Кыргызской Республики Айзирек Момуновой.

Начало лекции-концерта в 14 часов.

В этот же день при поддержке "Российской газеты" в Кыргызстане пройдет концерт солистов оперы "Мелодии души".

Начало в 18 часов.

8 июня в Малахитовом зале состоится творческий вечер лауреата международных конкурсов, композитора и дирижера Наргизы Курмановой.

Начало в 18 часов.

9 июня в Малахитовом зале пройдет творческий вечер солиста оперы, лауреата международных конкурсов Алманбета Касымова.

Начало в 18 часов.

10 июня на Большой сцене театра концерт "Молодая опера – молодой балет".

Начало в 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 5 июня, приглашает самых маленьких зрителей на два сказочных представления на русском и кыргызском языках: "Счастье для всех" и "Амалдуу мышык".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 7 июня покажут спектакль "Абийир кечирбейт".

Начало в 18 часов 30 минут.

8 июня в КНАДТ можно будет посмотреть драму "Төлгө".

Начало в 18 часов 30 минут.

9 июня в театре вниманию публики представят притчу "Чынгысхандын ак булуту".

Начало в 18 часов 30 минут.

10 июня на этой сцене историческая драма "Керээз" (Боромбай бий).

Начало в 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" продолжает работу выставка "Истоки". Вниманию ценителей искусства свои работы представили два кыргызских художника - Нарынкул Турпанов и Жылкычы Жакыпов. Всего в экспозиции более 30 работ. Это живопись, графика, инсталляции.

Посетить выставку можно до 19 июня.

Филиал "Галереи М" работает с 10 до 20 часов без выходных.

Приходите по адресу: ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413.