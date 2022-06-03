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В Московском районе задержан подозреваемый в скотокрадстве

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- Назгуль Абдыразакова
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В Московском районе оперативниками задержан подозреваемый в краже скота. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Московского района с заявлением обратилась А.Г., 1966 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 29 мая текущего года, проникнув в сарай заявительницы, похитили баранов в количестве четырех голов породы Меринос, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по подозрению в совершении данного преступления был задержан К.О., 2002 года рождения. В настоящее время мужчина водворен в ИВС ОВД Московского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/418855
Теги:
задержание, скотокрадство, Чуйская область
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