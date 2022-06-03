В выставленном на продажу доме нашли шедевр XVI века

В Лондоне в выставленном на продажу доме нашли картину XVI века, написанную Филиппино Липпи. Об этом пишет Maidenhead Advertiser.

Оценщица Шивон Тиррелл готовила к продаже пустующий дом к продаже и нашла в нем картину XVI века. Полотно было написано художником Филиппино Липпи. На картине изображена Мадонна с младенцем.

На аукционе найденный шедевр продали за 255 тысяч фунтов стерлингов.

Сам особняк и картина принадлежали 90-летней британке, которая сейчас живет в доме престарелых. Ее родные рассказали, что шедевр в 80-х годах XX века женщине подарил отец и о ценности полотна никто не догадывался.

За вырученные от продажи картины деньги родственники оплатят услуги учреждения, в котором находится ее бывшая собственница.