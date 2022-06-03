На спартакиаде по военно-прикладным видам спорта первое место заняла СШ №84

Команда школы № 84 столицы заняла 1 место на седьмой республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, второе место заняла команда из Таласа, третье место – город Ош.
Участники состязались в 7 номинациях:
- строевая подготовка;
- силовые упражнения на перекладине;
- Бег на 100 метров;
- разборка и сборка автомата;
- бег на 1000 метров;
- метание учебной гранаты Ф-1 на дальность 30 метров;
- стрельба скоростная из пневматической винтовки.