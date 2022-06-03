На спартакиаде по военно-прикладным видам спорта первое место заняла СШ №84

Команда школы № 84 столицы заняла 1 место на седьмой республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, второе место заняла команда из Таласа, третье место – город Ош.

Участники состязались в 7 номинациях:

- строевая подготовка;

- силовые упражнения на перекладине;

- Бег на 100 метров;

- разборка и сборка автомата;

- бег на 1000 метров;

- метание учебной гранаты Ф-1 на дальность 30 метров;

- стрельба скоростная из пневматической винтовки.