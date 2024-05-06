Предстоит многое поменять в планах недели. Гороскоп с 6 по 12 мая

Луна продолжит убывать в понедельник и вторник, а в среду, 8 мая Новолуние. Первые лунные сутки начнутся в 9 часов 22 минуты утра бишкекского времени. Понедельник посвятите завершению важных дел. Можно заняться срочным оформлением документов. покупками. Встречи могут проходить а бегу, но зато быстро удастся решить вопросы. Лень немного эмоциональный, но в целом позитивный. Во вторник постарайтесь не перегружать себя тяжёлой работой и достаточно отдыхайте. Луна завершает цикл и может чувствоваться упадок сил. Понедельник и вторник не подходят для косметологических процедур, да и стричь волосы не желательно. В среду, 8 мая в 9 часов 22 минуты бишкекского времени начинается первые лунные сутки. Новолуние. Посвятите день построению планов. Самое время составлять карту желаний, мечтать. Задуманное исполнится благодаря продуманное в этот день стратегии достижения целей. Стричь волосы и проводить косметологические процедуры не желательно. Четверг и пятница располагают к поездкам, праздничным мероприятиям. Возможно расширение круга общения. Пятница благоприятна для отправки посылок, развития интернет торговли, а также для деловых переговоров. В четверг и пятницу можно стричь полосы, посещать косметолога. В субботу и воскресенье больше времени стоит уделить дому и домочадцам. Семейный досуг поможет в восстановлении гармонии в отношениях. Удачны семейные путешествия.

Овен – круг общения претерпит изменения и майские праздники будут тому содействовать. Участие в различных мероприятиях создаст благодатную почву для знакомств, которые окажут влияние на деловую и личную жизнь. Свежий взгляд новых знакомых поможет заметить возможности, которых вы в упор не замечали. Максимально используя эти шансы, вы многое измените в карьере, благодаря чему доходы выйдут на новый уровень.

Телец – в начале недели постарайтесь попасть на приём к руководству, посетить различные инстанции. Поменяв подход к решению наболевших вопросов, вы сумеете получить нужный результат, а также необходимые документы. Освободившись от сложных дел, вы со спокойной совестью сможете отдохнуть в течение майских праздников, насладившись весной. Свидания помогут в обретении личного счастья, а пикники, прогулки по весенним паркам наполнят жизнь яркими впечатлениями.

Близнецы - в начале недели .ожидаются незапланированные встречи и поездки. Некоторые планы могут сорваться и важно подстроиться под перемены. Они окажутся вам на руку. Уже со среды ритм жизни станет спокойнее. Удастся отдохнуть, поправить здоровье, посвятив время и для воспоминаний важных страниц истории. Могут состояться значимые разговоры с влиятельными людьми, которые помогут в карьерном росте, развитии своего дела.

Рак – в начале недели разговор с руководством будет непродолжительным, но полезным. Вы быстро придёте к общему мнению, а также получите важные документы. Деловые партнёры умудрятся вытянуть вас на презентацию или встречу, несмотря на праздничное настроение, и состоявшийся разговор станет главным аккордом в переговорах. Успехи в делах дадут полное право на беззаботный отдых и романтичные свидания. Возникшие идеи изменят первоначальные планы, но вы от этого только выиграете.

Лев – предстоит многое поменять в планах праздничной недели. Одни поездки отложатся, уступив место другим поездкам и встречам, что окажется хорошим поворотом событий, а потому отбросьте сомнения и не цепляйтесь за прежнее. Долго наслаждаться отдыхом не придётся. Дела потребуют вашего внимания. Уделив время работе, вы сумеете существенно поправить финансовое положение, а разговор с влиятельным человеком посодействуют карьерному росту, либо развитию собственного бизнеса.

Дева – в начале недели предстоит незапланированно заниматься возникшими делами. Уделив должное внимания им, вы сможете устроить финансовые вопросы должным образом, обеспечив себя доходами и в будущем. Освободившись от профессиональных забот, вы освободите время для увлекательных поездок, приятного общения и амурных похождений. Праздничная программа впечатлит, запомнившись надолго своим многообразием.

Весы – майские праздники пройдут в заботах, но ваше трудолюбие будет вознаграждено. Обеспечив себя доходами, смело направляйтесь за покупками. Вы удачно обновите гардероб, а также подготовитесь к ремонту или строительству. Стоит присмотреться к авто и недвижимости, если давно собирались совершить сделку. Вы найдёте подходящие варианты, а также источники финансирования. Праздничные дни не обойдутся без пикников и свиданий. Веселья миг будет ярким, хоть и непродолжительным.

Скорпион – значимые домашние дела постарайтесь решить в первые дни недели. Ремонт или строительство, генеральная уборка или перестановка в доме не отнимут много времени, освободив вас от этих забот в праздничные дни. Вас приятно удивят предложения друзей, любимого человека и родственников. Принимая их предложения вы посетите много интересных мероприятий, а также окунётесь в водоворот весенних и амурных приключений.

Стрелец – размеренность майских праздников периодически будут нарушат визиты различных гостей. Друзья вытянут вас на вечеринку, а романтика майских вечеров подвигнет на любовное признание. Немного повеселившись, вы вновь погрузитесь в атмосферу спокойствия и сможете хорошо выспаться, заняться здоровьем, а также любимым хобби. Оставшееся время заполнит шопинг. Вы обзаведётесь полезными вещами и стильной одеждой.

Козерог – майские праздники – это хороший повод провести время с друзьями, а также с домочадцами, и у вас это получится. Вы успеете и близким людям уделить внимание, и пообщаться с друзьями. Форматы встреч будут самыми различными – от демократичных пикников и стильных вечеринок, до деловых переговоров и презентаций, а потому вы сможете найти то, чего больше всего хотели. Одних ожидают романтичные знакомства, а других обретение полезных деловых связей.

Водолей – домочадцы и руководство приготовили сюрпризы, а потому праздничная майская неделя пройдёт не так, как вы это представляли. Домочадцам срочно что-то понадобится, и они вытянут вас в магазины. Шопинг плавно перейдёт в развлечения и после магазинов вы неожиданно окажетесь в парках, развлекательных центрах или за городом. Руководство озадачит поручениями, но дела не будут длиться вечно, и небольшой корпоратив обеспечен. В итоге вы купите много полезного и весело проведёте время.

Рыбы – решайте финансовые вопросы, совершайте покупки в начале недели. Сложатся подходящие условия и важно не упустить этот момент. Остальные дни недели пройдут в поездках и приятной суете встреч. общения, свиданий. Постарайтесь побывать на всех мероприятиях на которые вас пригласят. Вы расширите круг общения, получите полезные знания и приятные впечатления. Предстоит и много романтики. Возможно удастся сделать предложение руки и сердца.

Астролог Андрей Рязанцев