3 июня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы КР.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил пограничников ПВ ГКНБ РТ, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана.

Игнорируя законные требования пограничников ПС ГКНБ КР покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим.

Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

По предварительным данным, раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.

В целях стабилизации обстановки на место инцидента выехал начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник К. Толонбаев и командир Баткенского пограничного отряда полковник Р. Миршакиров.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики отмечает, что, несмотря на проведенные сегодня телефонные переговоры и достигнутые договорённости о прекращении огня между директором пограничной службы ГКНБ КР генерал-майором У.З. Шаршеевым и командующим пограничными войсками ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Р. Рахмонали, таджикская сторона не прекращает огонь.