В Бишкеке обсудили поправки в Закон о семейном насилии

Сегодня в Бишкеке обсуждали проект Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от семейного насилия" в рамках сотрудничества между Советом по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при торага Жогорку Кенеша КР и Инициативой ЕС-ООН "Луч света".

В ходе обсуждения юристы предоставили детальный анализ по изменениям в законодательные акты КР в сфере охраны и защиты от семейного насилия. В обсуждении приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представители государственных структур, международных и неправительственных организаций.

"Для решения вопросов безопасности, которые угрожают здоровью, достоинству и жизни женщин и девочек, ставших жертвами насилия, нужны такие обсуждения. Круглый стол продолжает работу, которая началась в ноябре 2021 года. С тех пор законопроект широко обсуждался среди организаций гражданского общества, экспертов международных и государственных органов. Он уже был представлен на форуме женщин-депутатов и членов Общественного совета при Министерстве юстиции и других профильных национальных площадках", - сказала постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен.

В результате мониторинга, который озвучивался на встрече, указывается, что 95,2% жертв насилия составляют женщины, из них 33% в возрасте 31-40 лет и 32% - женщины до 30 лет.

Инициатор изменений в законодательство депутат ЖК Динара Ашимова сообщила, что женщина не находит поддержку в лице государства и находится под давлением общества, манипуляций со стороны родственников, не имеет финансовой помощи.

"Я много лет работаю по вопросам насилия и удивлена, почему до сих пор в основном центре защиты женщин и детей от насилия - неправительственные. Это прямая обязанность государства - финансировать такие центры. Да правоохранительные органы реагируют, но сейчас все в государстве должны поставить проблему защиту женщин и семьи на первое место", - рассказала депутат.

Эксперты отметили, что действующий закон защищает жертв насилия только от членов семьи, а например, гражданский муж уже сюда не относится. Есть и другие недостатки в реализации охранного ордера. Также было отмечено, что закон содержит несоответствие Конвенции о правах ребенка в части принятия мер защиты всех детей независимо от возраста.

Обсуждение проекта прошло очень живо, эмоционально. Те, кто всю жизнь занимается решением вопросов детей и женщин, с горечью отметили, что в обществе недопонимают значимость этой проблемы для развития государства. И показатель этого - факт, что многие из приглашенных просто не пришли на заседание.

Кроме этого, на сайт, где был выставлен законопроект на обсуждение, с апреля 2022 года не поступило ни одного предложения или замечания.

Стоит отметить, что разбор, проведенный рабочей группой юристов, был сделан очень качественно. По крайней мере, он был полезен многим молодежным гражданским лидерам для понимания ситуации и для практики законотворчества.

Как отметили специалисты МВД, первоначально закон казался полным, но в процессе работы находились все новые и новые белые пятна.

"Так, например, мы, постоянно говоря о семейном насилии, имея в виду насилие родителей над детьми, но бывает же и другое. В нашей практике встречаются ситуации, когда 15-16-летние дети третируют своих родителей, отбирают деньги...Или насилие над инвалидами, пожилыми", - сказали они.

Об актуальности и необходимости принять поправки говорит и статистика. 2 июня в Сузакском районе Джалал-Абадской области 39-летняя женщина умерла в результате избиения мужем. В 2020 году в результате домашнего насилия в Кыргызстане умерла 21 женщина. В прошлом году правоохранительные органы страны начали досудебные производства по 9 тысячам 800 преступлениям в отношении женщин.