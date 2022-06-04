Миллиардную компенсацию выплатят коренным народам Канады

Власти Канады объявили о выплате 1,3 миллиарда канадских долларов общине коренного населения на западе страны в качестве компенсации за кражу части их земли в начале XX века, передает The Canadian News.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо подписал историческое соглашение с представителями коренного народа сиксика (является одним из более чем 600 коренных американских народов Канады - ред.), проживающего к востоку от Калгари. В соответствии с этим документом им будет выплачена компенсация за землю. Отмечается, что это один из крупнейших договоров такого рода в стране.

В 1910 году канадское правительство захватило почти половину земель коренных американцев, чтобы продать поселенцам, несмотря на подписание договора тридцатью годами ранее.

По словам Трюдо, Канада поступила "недостойным образом" с этой экспроприацией, лишив общину ее сельскохозяйственно продуктивной и богатой минералами земли.

Ранее Канада выплатила рекордную компенсацию детям коренных народов.