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ГКНБ: Обе стороны получили ранения во время перестрелки на границе

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- Бактыгуль Акжолова
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3 июня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района пограничный наряд Кыргызстана обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана.

"Игнорируя законные требования покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы".

"Так, на 14.15 часов 3 июня закончилась перестрелка, с обеих сторон есть раненые", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/418884
Теги:
граница, ранение, Таджикистан, Кыргызстан
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