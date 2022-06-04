В Бишкеке продолжается демонтаж "незаконки"

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами незаконных построек о добровольном высвобождении муниципальной земли.

Инспекцией совместно со спецподразделением МП "Тазалык" демонтированы парикмахерская в жилом массиве "Ак-Ордо", металлический забор ГСВ №8 в микрорайоне Джал, ограждения ТЦ "Азия Молл", объект облегченного типа "Неман" в жилом массиве "Ак-Орго", магазин по улице 7 апреля, мини рынок "Бакан" по улице Московской.

Дорогие горожане! По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.