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В Бишкеке продолжается демонтаж "незаконки"

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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами незаконных построек о добровольном высвобождении муниципальной земли.

Инспекцией совместно со спецподразделением МП "Тазалык" демонтированы парикмахерская в жилом массиве "Ак-Ордо", металлический забор ГСВ №8 в микрорайоне Джал, ограждения ТЦ "Азия Молл", объект облегченного типа "Неман" в жилом массиве "Ак-Орго", магазин по улице 7 апреля, мини рынок "Бакан" по улице Московской.

Дорогие горожане! По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/418886
Теги:
Тазалык
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