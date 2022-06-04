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Посол Бактыгулова: Форум ШОС расширит сотрудничество в борьбе с бедностью

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- Нина Ничипорова
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В Шэньчжэне, провинция Гуандун, завершился Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС. В его работе приняла участие посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Канайым Бактыгулова.

Она выступила на одном из подфорумов этого крупнейшего мероприятия ШОС, организованного Народным правительством провинции Гуандун при поддержке Всекитайской Федерации молодежи совместно с Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Тема ее выступления касалась сотрудничества по сокращению бедности и развитию сельских районов.

Канайым Бактыгулова подробно рассказала о предпринимаемых мерах кабинетом министров нашей страны по социально-экономическому развитию. По ее мнению,площадка данного форума позволит значительно расширить сферу взаимодействия и активизирует как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество в борьбе с бедностью и по развитию регионов.

Как считает Канайым Бактыгулова, тематика мероприятия в нынешних условиях пандемии COVID-19 является очень актуальной и своевременной, поскольку все страны мира столкнулись с необходимостью преодоления социально-экономических последствий пандемии.

В работе молодежного форума приняли участие известные политики и государственные деятели - заместитель председателя ВСНП КНР, председатель Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов и другие руководители стран ШОС, генеральный секретарь ШОС. А также руководители государственных органов Китая, представители дипломатических миссий, молодые предприниматели в области научно-технических инноваций.

Шэнь Юэюэ отметила, что дружественные молодежные обмены и научно-технические инновации являются приоритетным направлением сотрудничества ШОС, и что молодые люди из всех стран должны заботиться о благополучие народов, улавливать возможности эпохи, придерживаться принципов открытости и инклюзивности, участвовать в дружественных проектах и присоединиться к великому делу национального развития и возрождения.

Азиз Абдухакимов сказал, что они поощряют участие молодежи в реализации программ планирования и реформ на высшем уровне, полностью поддерживают работу ШОС на молодежном направлении и будут продолжать вносить свой вклад в продвижение проектов молодежи ШОС для развития стран-членов ШОС.

В рамках форума были организованы шесть параллельных форумов по разным темам: "Молодёжное инновационное сотрудничество", "Здоровье народа", "Развитие цифровой экономики", "Искусственный интеллект", "Зеленое развитие" и "Сотрудничество по сокращению бедности и развитие сельских районов". Форумы предоставили молодым людям из стран ШОС платформу для научно-технического обмена и обсуждения новых идей, изучения новых направлений промышленного сотрудничества, обмена опытом и знаниями в области научно-технических инноваций, внесения своего интеллектуального вклада в развитие ШОС и трансляции голоса молодежи стран ШОС на весь мир.

Молодые интеллектуалы побывали в лагере для молодежных обменов ШОС, посетили шэньчжэньские научно-инновационные предприятия, молодежные инновационные базы и места, представляющие культурную ценность. А также встретились с выдающимися представителями предпринимательства, поделились историями развития инноваций и предпринимательства, укрепив тем самым взаимопонимание и поспособствовав развитию дружеских обменов и сотрудничества посредством взаимного обучения.

А перед началом форума 30 молодых представителей поколения Z, включая участников Молодежного научно-технического и ннновационного форума ШОС, представителей молодежи в Шэньчжэне, китайских и зарубежных знаменитостей, совершили велопробег по знаковым местам, воплощающим в себе дух реформ и открытости Шэньчжэня, чтобы ознакомиться с технологическим развитием и новаторской энергетикой города.

Государственные служащие из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, послы в Китае, представители соответствующих университетов, учреждений и предприятий, а также молодые ученые, молодые предприниматели, представители молодежных организаций и представители китайских и зарубежных СМИ приняли участие в форуме, используя онлайн- и офлайн-методы.

По окончании этого мероприятия была принята "Шэньчжэньская инициатива по итогам Молодежного научно-технического и инновационного форума ШОС".


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URL: https://www.vb.kg/418889
Теги:
Китай, молодежь, наука, форум, сотрудничество, посол, ШОС
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