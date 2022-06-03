Адахан Мадумаров защищает интересы контрабандистов?

Вчерашняя перепалка на заседании Жогорку Кенеша между главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и депутатом Адаханом Мадумаровым вызвала определенный резонанс в обществе. Первый в своей речи, напомним, прямо обвинил второго в "крышевании" контрабандистов в Баткенской области.

"Депутат Адахан Мадумаров один раз сказал, что сотрудники ГКНБ на постах в Баткене обирают жителей, мы промолчали, второй раз также промолчали. Я бы хотел открыто вам сказать, что если вы не прекратите, то и мы будем вынуждены всем сказать то, как вы прикрываете тех, кто занимается контрабандой товаров", - сказал он.

Вот и президент КР Садыр Жапаров также высказал свое мнение по этому поводу, назвав лидера "Бутун Кыргызстан" популистом, защищающего интересы контрабандистов.

"Мы не можем утверждать, что на постах в Баткене все идеально. Трудно контролировать все на 100 процентов. Это уже человеческий фактор. Кто-то все-таки может вымогать деньги. Тем не менее, вы видите, что таких нечистоплотных задерживают. Контрабанда прекратилась на 90 процентов. Если бы мы не пресекали контрабандные пути, то цены на продукты взлетели бы до небес. Да, Камчыбек Кыдыршаевич отвечал эмоционально Мадумарову, но его можно понять", - сказал глава государства.

Понять главу ГКНБ действительно не сложно. Помнится, еще в прошлом году после кровопролитных столкновений на границе, которые произошли с 28 по 30 апреля, жители и активисты Баткенской области потребовали, полностью закрыть границу, дабы пресечь контрабандные потоки.

Житель Лейлекского района, активист Элбек Хабибуллаев так объяснил "Азаттыку" суть этого предложения.

"Между Кыргызстаном и Таджикистаном имеется большой поток контрабанды. И единственный путь борьбы с этим – полное закрытие границы. При этом должна быть приостановлена не только контрабанда, но и торговля в целом. Пограничные вопросы остаются нерешенными в том числе из-за этого. И пока они не будут решены, граница должна быть закрыта. Только тогда начнутся работы по делимитации и так далее. Сейчас это главное требование народа. Если государство не примет мер, то местные жители грозятся организовать народные дружины и самостоятельно задерживать контрабандистов. И если такое случится, то потерявшие своих близких с этим просто так не смирятся. И чтобы предотвратить это, необходимо на время полностью закрыть границу", - сказал он.

Выходит, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев просто на просто вовремя отреагировал на требования местных жителей, которые хорошо понимали одну из истинных причин вооруженных столкновений на границе. Кстати, в таджикских СМИ неоднократно отмечали, что цены на ряд продуктов и ГСМ в их стране выросли именно из-за того, что Кыргызстан стал жестко пресекать контрабанду товаров.

Одной из таких мер и стал один из постов между двумя приграничными селами - Сулюктой и Лейлеком, в котором Адахан Мадумаров увидел почему-то "угрозу" для местных жителей.

Кто именно из местных пожаловался Мадумарову на этот пост точно неизвестно, но можно с точной долей вероятности предположить, что он скорее всего имеет отношение к контрабандной деятельности. Иначе вряд ли, как сказал президент в своем интервью, простой человек станет платить постовым по 1000 долларов за перевозку товаров и продуктов для собственного пользования.