Кыргызстанский футболист стал чемпионом Турции

Футбольный клуб из Стамбула "Галатасарай" U-19, за который выступает нападающий из Кыргызстана Бекназ Алмазбеков, обыграл "Коньяспор" U-19 со счетом 2:1 и за тур до завершения регулярного первенства среди молодежных команд чемпионата Турции оформил чемпионство. Об этом сообщает Soccerway.

Алмазбеков участия в матче не принял, так как находится на сборах национальной команды Кыргызстана и готовится к квалификационным матчам Кубка Азии-2023, которые стартуют 8 июня. Вместе с тем, 16-летний футболист внес весомый вклад в победу "Галатасарая" по ходу турнира: сыграл в 19 матчах и забил два мяча.

После 37 туров в активе "Галатасарая" 86 очков, у идущего следом "Бешикташа" - 80 баллов. "Галатасарай" выигрывает регулярное первенство Турции среди команд до 19 лет четвертый год подряд.

В текущем сезоне в клубах молодежной лиги Турции кроме Алмазбекова заявлены еще два представителя центральноазиатских республик. Таджикистанец Муродали Акназаров выступает за "Антальяспор", сыграл в 22 матчах. Казахстанец Микаел Аскаров выступает за клуб "Адана Демир", сыграл в 20 матчах и забил один гол.

Источник: Фергана