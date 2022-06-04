На десять спасенных сердец стало больше благодаря кардиохирургам

Десять операций за четыре дня провели нашим детям, в том числе малышам до одного года, с тяжелыми, угрожающими жизни врожденными пороками сердца ведущие детские кардиохирурги из Новосибирска, Москвы, Минска, Ташкента, Астаны.

-Мы отобрали самых тяжелых и сложных пациентов, которым сами мало чем можем помочь, а их родители не могут поехать за рубеж из–за финансовых трудностей, - пояснил директор Научно–исследовательского центра хирургии сердца и трансплантации органов Таалайбек Кудайбердиев. - Всем требовалось хирургическое лечение, без которого им не выжить. Причем экстренное.

По словам кардиохирургов, большинство ребятишек надо было оперировать еще несколько лет назад. И, наверное, сам Бог сжалился над детьми, видя их мучения.

В НИИ хирургии сердца и трансплантации органов сложилась очень хорошая традиция. Ежегодно в мае наши кардиохирурги проводят научно–практическую конференцию, посвященную памяти академика Исы Коноевича Ахунбаева, который 19 мая 1959 года провел первую в Центральной Азии операцию на сердце. Эта традиция и стала шансом на спасение десяти из обреченных детей. На эту конференцию в Кыргызстан приехали сорок ведущих детских кардиохирургов из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, чтобы поделиться опытом, обсудить новые методы лечения при тех или иных пороках сердца и, конечно, прооперировать больных с самыми сложными из них.

- В нашей стране остро стоит проблема хирургического лечения детей с врожденными пороками сердца. В этом году мы решили сосредоточить внимание именно на ней и пригласили своих друзей, чтобы они помогли нашим детям и нашему институту. Долгосрочное и системное сотрудничество с коллегами из этих стран жизненно необходимо. С проблемой врожденных пороков сердца справиться нам одним не под силу. Она очень сложная и пока трудно решается, тем более при наших возможностях, - признался Таалайбек Зулпукарович.

Кстати, оборудование для проведения операций НИИ хирургии сердца на эти дни одолжил у клиники "Веданта" Высшей школы медицины МУКа, которую возглавляет внук Исы Ахунбаева Сталбек Ахунбаев. У государства по–прежнему не хватает денег на такое оборудование. Хотя сколько больных детей можно было спасти, будь оно в наличии! В стране рождается не менее полутора тысяч младенцев с врожденными пороками сердца, которые нуждаются в операциях. Но наши кардиохирурги из–за отсутствия технических возможностей не могут спасти такое количество ребятишек. В год они проводят не более 500 операций на открытом сердце и детям, и взрослым. Большинство больных малышей, если у родителей нет возможности прооперировать ребенка в другой стране, обречены.

...Выходя из операционной, я встретила мужчину и женщину и интуитивно почувствовала, увидев их встревоженные, напряженные лица, что это родители одного из оперируемых сейчас пациентов. И не ошиблась.

- Ильяс родился с пороком сердца - Тетрада Фалло. Он состоял на учете, и врачи постоянно твердили, что нужно его оперировать. Но эта операция за рубежом стоит очень дорого. У нас в жизни никогда не было таких денег, - говорит тихо и грустно отец подростка, словно чувствуя вину, что не может помочь сыну.

- У него были приступы. Руки синели, губы. И когда нам позвонили из института и предложили прооперировать сына, мы, конечно, согласились. Спасти его могла только операция, - на глазах мамы Айгуль заблестели слезы. - И вот сходим с ума от переживаний, как она пройдет.

Оперировал мальчика один из лучших специалистов России в этой области, заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина Алексей Архипов. Операция длилась более пяти часов.

- Это не предел. Мы оперируем и по 8–10 часов в зависимости от патологии. Тетрада Фалло - сложный врожденный порок сердца, когда ребенок рождается со сниженным насыщением артериальной крови кислородом, в таких случаях его надо оперировать до года. Сегодняшнему моему пациенту 16 лет. То есть эту операцию ему надо было делать 16 лет назад, - сказал Алексей Архипов. - Сейчас, конечно, возникли вторичные изменения сердца и организма в целом, которые очень осложнили операцию. Поэтому она так затянулась. Но нам удалось восстановить нормальную работу сердца, систему кровообращения. Состояние пациента стабильное. И я думаю, все будет у него хорошо.

- Да, у нас все замечательно! Ильяс пока в реанимации, но уже ест, разговаривает, - поделилась Айгуль радостью с нами вчера утром. - Спасибо огромное докторам, особенно Алексею Николаевичу, за спасение сына!

- Мы провели несколько операций с вашими кардиохирургами и убедились в их профессионализме. Но в Кыргызстане очень тяжелая ситуация с хирургией врожденных пороков. В стране имеются только два кардиохирургических отделения, и, конечно, этого не хватает, - сказал Алексей Николаевич.

Как рассказали в беседе наши гости, проблема врожденных пороков сердца есть в каждой стране. Но решается она везде по–разному. В Беларуси, например, нет очереди на операцию. Все дети с момента рождения находятся в поле зрения специалистов, и всем им своевременно проводятся операции в зависимости от порока либо на открытом сердце, либо эндоваскулярным методом с помощью рентгеноустановки. Причем за счет государства. В большинстве стран работает программа по развитию кардиохирургической помощи детям с врожденными пороками. Это приоритетная программа для их правительств.

- В кардиохирургической службе Кыргызстана очень много проблем - не хватает оборудования, специалистов, расходных материалов. Далеко не всех детей коллеги могут прооперировать у себя по этой причине. А у родителей ребятишек нет возможности помочь своему ребенку. Больные поступают в клинику с опозданием, потому что существует очередь на операцию. А она в свою очередь появляется из–за того, что недостаточно обеспечивается потребность в оказании кардиохирургической помощи в стране, - честно заявил известный российский детский кардиохирург Алексей Архипов. - И правительство, и Минздрав, как бы ни трудно было стране, должны помочь институту, а значит - детям.

По его словам, специалисты центра им. Мешалкина, который сегодня находится на пике медицинской индустрии в мире, готовы приезжать к нам, оказывать помощь, проводить мастер– классы. "Чем крепче связи между врачами наших стран, тем больше пользы мы будем приносить друг другу и детям", - считает Архипов.

Его поддержал главный детский кардиохирург Москвы Михаил Абрамян.

- Кардиохирургия врожденных пороков сердца уникальна тем, что люди, занятые в ней, объединены в сообщество, в котором взаимопомощь стоит на первом месте. Оно было сначала российским, а теперь стало международным. У нас есть свой канал, с помощью которого мы общаемся, обсуждаем проблемы, в том числе порок какого–нибудь конкретного пациента. Бывает, что и профессионалы сталкиваются с ситуацией, которая для них в новинку. И коллеги подскажут выход. Сотрудники вашего института тоже находятся в этом сообществе. Атмосфера братства, взаимоподдержки между нами существует давно. Мы и в эти дни работали как большое хирургическое братство, - сказал Михаил Абрамян. - Кстати, наши коллеги были на стажировке в наших больницах. И мы отлично знаем их.

Но первое, что, по его словам, бросилось в глаза в институте, это недостаток финансирования. Он чувствуется во всем. Кардиохирургия, а тем более врожденных пороков, многое отнимает у государства, но и многое отдает - в виде спасенных жизней детей. На этой неделе их стало на десять больше благодаря кардиохирургам из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Но другие тоже хотят жить...