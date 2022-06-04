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Готовы 35 статей для Википедии по гендерным вопросам на кыргызском языке

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- Светлана Лаптева
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Программа развития ООН совместно с Бишкекской Феминистической Инициативой и медиа-порталом "Супер-Инфо" подготовили для Википедии 35 статей по гендерным вопросам на кыргызском языке. Статьи направлены на ознакомление кыргызскоязычной аудитории с гендерными концепциями и тем, почему расширение прав и возможностей женщин и девочек способствует общему развитию, с проблемами, с которыми сталкиваются женщины в Кыргызстане, и специальными мерами, принятыми в стране для искоренения дискриминации и насилия.

Статьи о гендерном равенстве и проблемах женщин в Кыргызстане были разработаны местными экспертками, которые хорошо понимают положение женщин в Кыргызстане как на национальном, так и на местном уровне. Женщинам, составляющим половину населения страны, не хватает информации, особенно на кыргызском языке, о гендерном равенстве, правах женщин и других вопросах, стоящих перед Кыргызстаном на пути к равноправному обществу.

"Добавление контента и знаний из открытых онлайн-источников позволяет гражданам Кыргызстана больше узнать о своих правах и повысить свою осведомленность о гендерном равенстве и социальных нормах. Более высокий уровень гендерной осведомленности улучшит взаимопонимание между женщинами и мужчинами и поможет развить навыки, необходимые для социальных изменений и разрушения гендерных стереотипов. Но нужно гораздо больше. Этим вкладом ПРООН надеется вдохновить других на создание большего количества статей о женских проблемах на кыргызском языке для публикации в Википедии - о здоровье, о работе и о семье - по целому ряду вопросов, которые интересуют женщин", - сказала Луиа Чемберлен, постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

На сегодняшний день Википедия на кыргызском языке, с 2010 года, опубликовала более 80 тысяч статей, а 8 авторов из числа лидеров и сотрудников женских, молодежных и феминистских организаций разработали статьи, которые были опубликованы в Википедии, для развития знания и осведомленности.

"Работа с гендерными экспертами в рамках этого проекта оказала большое влияние на нас, редакцию медиапортала "СуперИнфо". У нас было много споров, но в итоге я своими глазами увидела, как наши редакторы выросли в плане использования гендерно-чувствительного языка, избегания виктимизации и виктимблейминга и все меньшей терпимости к насилию", - сказала Наргиза Умотова, менеджер "Супер-Инфо".


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URL: https://www.vb.kg/418896
Теги:
Интернет, Кыргызстан, ПРООН
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