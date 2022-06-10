Биоугрозы в ЕАЭС. Странам предложили не заигрывать с патогенами

Тема биоугроз актуальна не только для Кыргызстана, но имеет также большое значение и для стран ЕАЭС, объединенных общей повесткой борьбы за здоровье граждан. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил модератор мероприятия Игорь Шестаков.

Он напомнил, что в 2020 году эксперту обсуждали этот вопрос, когда был в соцсетях начались обсуждения, что подобная биолаборатория КР необходима, ссылаясь на пандемию.

"В настоящее время в ЕАЭС такие объекты есть в Казахстане и Армении. Но в РК, несмотря на их наличие, пандемию не удалось локализовать быстро. В целом, надо вести речь о биолаборатии, как попытке влиять на наше евразийское пространство, так как политики в этом вопросе не меньше, чем основной темы", - пояснил Игорь Шестаков.

Сейчас, как отметили эксперты, казахская сторона совместно с американской, планируют открыть еще одну биолабораторию в Жамбульской области на границе с РК. Она будет построена до 2025 года.

"Мы, в свою очередь, решили воспользоваться своим председательством в ЕАЭС в этом году и предложить идею общими усилиями на своем пространстве закрыть эти объекты. Тем более, что всем странам союза приходилось в 2020 году бороться за здоровье граждан. Поэтому, тема биолабораторий однозначно актуальна для евразийского аспекта. Также неплохо эти вопросы надо обсудить и в рамках ОДКБ, так как оно уделяет особое внимание тем процессам, которые связаны с биооружием", - заключил политолог.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".