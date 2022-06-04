Глава Минздрава и генпрокурор временно отстранены от занимаемых должностей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в целях обеспечения всестороннего и справедливого рассмотрения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыра Бейшеналиева и учитывая сложившиеся личностные отношения между министром здравоохранения Кыргызской Республики и Генеральным прокурором Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 66, 71 и частью 3 статьи 89 Конституции Кыргызской Республики:

- в связи с задержанием министра здравоохранения Кыргызской Республики Бейшеналиева Алымкадыра Савердиновича по подозрению в совершении преступления временно отстранить его от занимаемой должности на период следствия;

- временно отстранить Зулушева Курманкула Токторалыевича от должности Генерального прокурора Кыргызской Республики на период следствия.