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Медиаэксперт: Роботы уже работают в сфере новых СМИ

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- Нина Ничипорова
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"Медиа благодаря информационным и цифровым технологиям пронизывают все элементы общественной и государственной деятельности: медиатизация - одна из наиболее существенных характеристик современной цивилизации. Цифровую экономику также можно рассматривать как всеобъемлющую сферу жизни общества, которая, подобно кровеносной системе, проникает во все области человеческой деятельности, - ответила на вопрос vb.kg, есть ли сходство цифровой экономики и новых медиа, исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа", старший научный сотрудник Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий Си Цин в своей лекции о влиянии цифровой экономики на медиаиндустрию на онлайн-семинаре "Новые медиа: Китай-ШОС 2022".

А ключевые направления развития цифровой экономики соответствуют таким задачам и функциям новых СМИ, как, например, формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений".

Как отметила Си Цин, более одного миллиарда человек в Китае живет в "цифре" – люди учатся, играют, занимаются бизнесом и финансами, работают в медицинской сфере и пользуются услугами онлайн. В среднем каждый проводит в Интернете не менее двадцати восьми часов в неделю.

Китай уже построил крупнейшие в мире волоконно-оптическую и мобильную сети. В частности, базовые станции 5G охватили все города на уровне окружного значения, более 95 процентов уездных городов и свыше трети поселковых районов. Решены проблемы со связью в сельской местности. Уровень распространения волоконно-оптических линий связи и сетей 4G в китайских деревнях достиг 99 процентов, что заложило прочный фундамент для высококачественного развития экономики страны.

Объем цифровой экономики Китая в 2020 году достиг 39,2 триллиона юаней (6,13 триллиона долларов) – почти 39 процентов от ВВП. Цифровая экономика продолжает сохранять темпы роста в годовом исчислении на уровне 9,7 процента и становится важной движущей силой для стабилизации экономического роста КНР. Ожидается, что к 2027 году цифровая экономика будет составлять около половины ВВП Китая и станет основным драйвером экономического роста страны. Кстати, объем цифровой экономики от мирового ВВП составляет почти 44 процента.

Стремительный рост цифровой экономики не может не повлиять на внедрение новых технологий в сфере медиакоммуникаций. По мнению Си Цин, новые медиа в свою очередь помогают развитию цифровой экономики. Например, доходы от продаж китайских онлайн-игр ежегодно превышают миллиарды долларов. Согласно опросу, за играми проводят время 28 процентов пользователей Интернетом.

В настоящее время объем медиаконтента в электронном виде требует развития каналов связи, способов его производства и потребления. Как известно, портал "Хуанцюван", например, который является, кстати, одним из организаторов этого семинара, является одним из самых популярных и крупных новостных сайтов. Каждый день его посещает не менее ста миллионов человек. Поскольку он успешно предоставляет новости, открывает свои аккаунты в соцсетях. Многие читатели, не посещая сайт, могут читать новости на других платформах. Сотрудники ищут не только интересные читателям новости, но и пути подачи информации, так как, привлекая больше читателей на свой портал, они привлекают и больше рекламы.

Одно из шести наиболее перспективных направлений в медиареформах, по словам Си Цин, это - автоматизированное создание контента. Благодаря развитию когнитивных технологий и искусственного интеллекта новости могут создавать не журналисты, а роботы. Они уже могут писать тексты, которые не отличить от составленных человеком. Сегодня можно наблюдать результаты внедрения первых подобных разработок в производство новостей: робот-журналист Wordsmith агентства Associated Press пишет более 1 млрд статей в год. А агентство "Синьхуа" запустило искусственного диктора, которая может вещать все 24 часа без отдыха. Роботизированные компоненты, встроенные в мобильные устройства, дают возможность обычным пользователям автоматически задавать ей вопросы, а она – отвечать на вопросы аудитории.

Как отметила Си Цин, обилие и разнообразие мобильных устройств ведет к тому, что медиаресурсы становятся доступны в хорошем качестве в любое время и в любой среде. В частности, расширяются сферы применения виртуальной реальности, она служит не только средством развлечения, но и социального взаимодействия. Кино, телевидение, журналистика все больше уходят в виртуальную среду. Технологии виртуальной реальности предполагают погружение пользователя внутрь контента, прямо воздействуя на его эмоции и мышление. Зритель становится участником новостного сюжета.

Для подготовки видеоновостей используются даже дроны.

Сейчас активно развиваются различные коммерческие веб-приложения. В Китае, как рассказала исполнительный президент агентства "Синьхуа", приложение по вопросам медицины имеет огромную базу пользователей. Человек может выбрать не только нужную ему информацию, но даже проконсультироваться у врача, конечно, не бесплатно. Более того, разработчики приложений анализируют данные своих пользователей, чтобы предложить им индивидуальные услуги. Что, разумеется, повышает эмоциональный настрой потребителя.

Но есть риски и проблемы. Они связаны с качеством предоставляемых новостей и их достоверностью. Пользователи требуют от создателей приложений, медиаконтентов, как показывают опросы, прежде всего качества и правдивости. Пока же наблюдается недоверие к новым технологиям, пользователи говорят об отсутствии оригинальности в предоставлении информации. В Китае такие новые СМИ, как Вичат, ТикТок, которые опираются на видеоконтент, привлекают пользователей. В их коротких видеороликах содержится большое количество интересной информации. Они отличаются от других не только достоверностью, но и очень корректной, оперативной и четкой подачей информации, у каждого из них есть своя "изюминка".


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URL: https://www.vb.kg/418900
Теги:
Интернет, Китай, экономика, Искусственный интеллект, робот, СМИ, ШОС
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