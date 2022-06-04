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Вблизи Бишкека открыт учебно-тренировочный центр ГКНБ

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- Александра Василькова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 июня, принял участие в открытии учебно-тренировочного центра Государственного комитета национальной безопасности.

Выступая перед собравшимися,глава государства отметил, что сегодня каждая страна внимательно следит за международными событиями. Анализ ситуации в Центральной Азии и мире в целом показывает, что международные террористические, религиозно-экстремистские организации, наркоторговцы и транснациональные преступные группировки, стремящиеся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане, могут представлять неожиданную угрозу безопасности страны.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе и в мире, современные вызовы и угрозы требуют от властей принятия решительных и последовательных мер по обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности в стране. Поэтому уделяется особое внимание укреплению Вооруженных Сил Кыргызской Республики, чтобы постоянно поддерживать боеготовность воинских частей и подразделений специального назначения.

Садыр Жапаров напомнил, что в целях укрепления обороноспособности страны закупается современное вооружение и военная техника.

Глава государства отметил, что назрела необходимость создать учебный центр, отвечающий всем международным стандартам, для повышения квалификации спецслужб в борьбе с терроризмом и другими преступлениями, а также для улучшения и усиления защиты страны от террористов.

"Как известно, такие центры существуют в спецслужбах зарубежных стран и стран ближнего зарубежья. В прошлом году с учетом вышеупомянутых вызовов и угроз современности по инициативе ГКНБ был заложен фундамент нового учебно-тренировочного центра. На сегодняшний день строительство центра завершено, и он сдан в эксплуатацию", - сказал он, добавив, что в центре созданы необходимые условия для повышения квалификации кадров, их полной подготовки. Центр оснащен соответствующей материально-технической базой.

На территории Центра были учтены все необходимые условия для обучения, повышения квалификации и длительного проживания и обслуживания сотрудников.

Президент поздравил с открытием нового учебно-тренировочного центра. "Надеюсь, что органы национальной безопасности и впредь будут добросовестно выполнять свой долг перед Отечеством! Пусть в Кыргызстане и во всем мире всегда будет мир и развитие!", - заключил он.

Далее глава государства ознакомился с административным зданием учебно-тренировочного центра ГКНБ и посадил возле него дерево.

В ходе мероприятия, Садыр Жапаров понаблюдал за тактическими действиями оперативно-боевых групп при уничтожении противников, освобождении заложников, захваченных террористами зданий и т.д.

После этого президент Садыр Жапаров ознакомился с вооружением и казарменным помещением учебно-тренировочного центра.


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URL: https://www.vb.kg/418902
Теги:
ГКНБ, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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